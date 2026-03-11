この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「人間以下だ」と医師を追い出し産科が崩壊…これが“白い巨塔”の現実か？学閥が生む医療業界の許せない実態

医師のひかつ先生が自身のYouTubeチャンネルで「【白い巨塔】実力があっても出世不可！？現役医師が語る医療業界の「学閥フィルター」と「植民地化」の闇。」と題した動画を公開。医療業界に根強く残る「学閥」の実態と、それが出世や人事に与える深刻な影響について、具体的な事例を交えながら警鐘を鳴らした。



動画の冒頭でひかつ先生は、一般的な「学歴フィルター」とは異なり、医療界には「学閥フィルター」が存在すると指摘。これは学力や出身大学の偏差値ではなく、どの大学の派閥に属しているかが出世を左右する仕組みであると説明した。



ひかつ先生は、特に旧帝国大学の派閥が根強い影響力を持つと語る。例として、都内のある有名な病院で実際に起きたという衝撃的な事例を挙げた。その病院では、新たに就任した院長が自身の出身大学以外の医師に対し「人間以下だ」「ゴミクズ、カスだ」といった暴言を吐き、次々と追い出していったという。結果、その病院の産婦人科は医師不足に陥り、お産の受け入れを中止せざるを得ない状況にまで追い込まれた。



ひかつ先生は、表向きは「医師が足りなくなった」と説明されているものの、内情はこの院長による学閥を理由とした排斥が原因だったと明かす。このように、特定の大学出身者でなければ重要なポストに就けないという不文律は、特に地方の大学病院で顕著に見られるという。地方の大学病院が、特定の旧帝国大学の出身者によって院長などの主要ポストを占められる「植民地化」とも言える状況も存在すると指摘した。



最後にひかつ先生は、「学閥フィルターはあります。間違いなく」と断言。実力があっても派閥に属していなければ正当な評価を受けられないという医療界の構造的な問題を浮き彫りにし、実力主義を望む医師たちが直面する厳しい現実を訴えた。