芸能事務所「プロダクション人力舎」の公式Xアカウントが2026年3月10日、【所属タレントの名前等を使用した仮想通貨について注意喚起のお願い】を公開した。

「SANAE TOKEN」で波紋の溝口氏に「似ている」と話題

人力舎は「弊社所属タレントの名前、タレント本人を連想させるようなビジュアルを用いた仮想通貨が発行されていることが確認されました」と明かした上で、「この度確認いたしました『Yuttycoin』につきまして、弊社及びゆってぃは全く関与をしておりません」と説明した。

ピン芸人のゆってぃさんの名前や顔を使った「ミームコイン」が無断で発行されているという。

実在の人物やできごとなどの名前とする仮想通貨は「ミームコイン」と呼ばれ、海外でも広く流通している。ミームコインは、文字通りインターネット上で流行している「ミーム」から生まれたもので、話題性が高く価格の流動性も高い。仲間うちのジョークや風刺としてスタートするケースも少なくない。

日本では、高市早苗首相の名前を使った「SANAE TOKEN」に波紋が広がっていた。

ゆってぃさんをめぐっては、「SANAE TOKEN」のリリースを含むプロジェクトを主導していた「NoBorder DAO」を手がける実業家の溝口勇児氏と容姿が似ているとして、SNSで話題を集めていた。

「特定の仮想通貨プロジェクトに関与することもございません」

人力舎は「弊社及び弊社所属タレントは特定の仮想通貨プロジェクトに関与することもございません」とした。

なお、「当該仮想通貨よる被害・損失につきましては、一切の責任を負えませんので、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます」とし、「もし被害に遭われた場合や、不審な情報を見かけた場合は警察庁・金融庁・消費者庁等公的機関にご相談ください」として注意を呼びかけている。

ゆってぃさんは同日、人力舎による投稿を引用リポスト（拡散）し「なんだこのニュース。きょうれつぅぅぅ！」とコメント。おなじみのフレーズで反応した。

一連の投稿を見た人からは、「ご本人w トバッチリで大変ですね。面倒事に巻き込まれないよう祈っています。うさんくさい話にはゆめゆめご注意を」などと困惑する声が上がった。

また、「ワカチコインは無かったんだ」「ゆってぃーと溝口が似過ぎ問題もあるしな」など面白がる声も上がっている。