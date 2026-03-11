犬を驚かせようと、ひっそり紙袋に身を潜める2匹の猫。その真剣すぎる表情と、まったく動じない犬の姿が「まるでコント」と話題になっています。投稿は記事執筆時点で47.9万表示を突破。「このあとを…………たのむっ！！」「究極の癒やしを感じました」といった声が寄せられました。

【写真：紙袋に身をひそめる2匹の猫→『袋の外』にいたのは…微笑ましい瞬間】

得意のかくれんぼ作戦

猫ちゃんによるドッキリ作戦の様子を投稿したのは、Xアカウント「もりちか」さん。写真に写るのは、茶色の紙袋の中に隠れる2匹の猫ちゃんの姿。真剣な眼差しで、袋の外をうかがっていたのだそうです。

どうやら、そばにいるわんちゃんを驚かせようとしているのだとか。耳を澄ませ、タイミングを計るふたり。顔を寄せ合い、「今だよね？」「まだ？」と相談しているかのようです。

温度差に笑いがじわじわ

一方、わんちゃんのほうはなんとも穏やかな表情。猫ちゃんたちの存在に気づいているのかいないのか…。

真剣そのものの猫コンビと、まったく警戒する様子のないわんちゃん。この絶妙な温度差に、思わず頬がゆるんでしまいます。

かくれんぼ好きでヒヤリハット

また別の投稿では、ドラム式洗濯機の中に洗濯物と一緒に入り込んでいた時の様子が。

洗濯物の色と見事に同化し、よく見ないと気づけないほどの保護色状態の猫ちゃん。思わずヒヤリとしてしまう光景ですが、それだけ隠れるのが上手だということでもあります。

さて、そんなかくれんぼ上手な猫ちゃんたち、見事わんちゃんを驚かせることに成功したのでしょうか？冒頭の投稿の続報を求める声のほか、「賢い猫ちゃんたちに癒されました」「かわいい～」といったコメントも寄せられています。

Xアカウント「もりちか」では、漫画家のアカウント主さんが、一緒に暮らす猫ちゃんやわんちゃんの日常を発信中。次はどんな作戦が繰り広げられるのか、目が離せません！

写真・動画提供：Xアカウント「もりちか」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。