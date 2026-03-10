スピラ・スピカ、新アーティスト写真が公開！2026年4月12日(日)放送開始のTVアニメ「黒猫と魔女の教室」EDテーマ「ちゅーんあっぷ☆」配信リリース決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2018年のデビューより数多くのTVアニメ主題歌やCM、キャラクター、サッカー等、様々なテーマソングを担当。2022年にはTVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」Season 1のオープニングテーマ「燦々デイズ」を担当し、全世界3,000万ストリーミングを突破。ラジオDJや雑誌連載、NHK Eテレ「The Wakey Show」ウェイキー役のスーツアクターなど歌以外の活躍の場も拡げている、持ち前の太陽のような明るさで、聴く人の心に寄り添い勇気づける楽曲や、その楽しさとハッピーが溢れるライブが話題となっているスピラ・スピカ。

先日、2026年4月12日(日)CBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠にて放送開始のTVアニメ「黒猫と魔女の教室」EDテーマを担当することが発表されたスピラ・スピカの新アーティスト写真が公開された。さらに、当アニメのEDテーマである「ちゅーんあっぷ☆」が4月17日(金)0時より配信リリースされることが発表された。

「黒猫と魔女の教室」は、「マガジンポケット(講談社)」にて2022年3月16日より連載中の大人気作品。魔法が使えない「魔女見習い」スピカ・ヴァルゴと、人語を駆使し魔法を使う謎の黒猫が繰り広げる魔法学園ファンタジー。現在13巻まで発売されており、連載当初からアニメ化を望む声が多かった作品となっている。

新曲「ちゅーんあっぷ☆」は、スピカ・ヴァルゴと謎の黒猫との″秘密の師弟関係″をスピラ・スピカらしい明るく前向きなメロディと歌詞で表現した、スピラ・スピカがこの春お届けする最光級なハッピーチューンとなっている。本日新たに公開された第2弾メインPVでは楽曲の一部も聴くことができるので、ぜひ作品とあわせてチェックしてほしい。

●作品情報

TVアニメ『黒猫と魔女の教室』

＜あらすじ＞

「魔女見習い」スピカ・ヴァルゴは魔法が使えない。憧れの魔法学校合格のためには師匠が必要だが、金もコネもない。そんな時、人語を駆使し魔法を使う謎の黒猫がスピカの前に現れた!!魔術を学びたいスピカと呪いを解きたい黒猫の思惑は完全一致。

秘密の師弟関係が結ばれた！！呪いを解く鍵は「×××」にキス!?

【スタッフ】

原作：金田陽介(講談社「マガジンポケット」連載)

監督：龍輪直征

シリーズ構成：後藤みどり

キャラクターデザイン：小野田貴之

クリーチャーデザイン：新妻大輔

美術監督：Scott MacDonald

色彩設計：相原彩子

3DCG：ライデンフィルム

撮影監督：室塚勇伎

編集：エディッツ

音響監督：田中亮

音響効果：風間結花

音響制作：ソニルード

音楽 ：R・O・N

アニメーション制作：ライデンフィルム

【キャスト】

スピカ・ヴァルゴ：本渡楓

クロード・シリウス：島粼信長

アリア・アクエリアス：和泉風花

メロウ・パイシーズ：鈴木みのり

ユゥ・アリーズ：橘杏咲

イオ・トーラス：白石晴香

カストル・ジェミニ： 上村祐翔

ポルックス・ジェミニ：長谷川玲奈

タルフ・キャンサー：石毛翔弥

レオ・レグルス：ファイルーズあい

アストレア・ライブラ：大野智敬

ハナ・サソリジョウ：渡谷美帆

キロン・サジタリアス・アラディア：浦和希

カペラ・カプリコーン：櫻井みゆき

原作情報

『黒猫と魔女の教室』(講談社「マガジンポケット」連載)

著者：金田陽介

単行本：1〜13巻まで好評発売中。最新第14巻3月9日発売

●ライブ情報

スピラ・スピカ 8th Anniversary×[eggman “45th/45days” Anniversary]

【スピラ・スピカpresents「星見ヶ丘 vol.4」】

2026年3月12日(木)Shibuya eggman

開場 18:30 / 開演 19:00

出演：スピラ・スピカ / ぼっちぼろまる

チケット料金：スタンディング 前売り 4,800 円(整理番号付き・D代別・税込)

問い合わせ：Shibuya eggman TEL:03-3496-1561

＜スピラ・スピカ Profile＞

観る人、聴く人を自然と笑顔にさせる天真爛漫なスマイルヒロイン″幹葉″によるソロプロジェクト。

ピュアポップ・ロックを掲げ2018年に「スタートダッシュ」でデビュー。

これまでにアニメやCM、キャラクター、サッカー等、様々なテーマソングを担当。

TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』Season 1オープニングテーマ「燦々デイズ」は全世界3,000万ストリーミングを突破。

ラジオDJや雑誌連載、NHK Eテレ『The Wakey Show』ウェイキー役のスーツアクターなど歌以外の活躍の場も拡げている。

持ち前の太陽のような明るさで、聴く人の心に寄り添い勇気づける楽曲や、その楽しさとハッピーが溢れるライブも話題となり、

スマイル旋風が日本全国に巻き起こり中！

©金田陽介・講談社／「黒猫と魔女の教室」製作委員会

