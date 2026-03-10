東京駅周辺の八重洲エリアは、江戸城の城下町として町人や商人、職人が集まり発展してきた地域で、商業や交通の拠点として栄え、バスターミナルや商業施設が集まっています。そんな八重洲口周辺で、約25年の歳月をかけて進められてきた大規模再開発プロジェクト「TOFROM YAESU TOWER（トフロム ヤエスタワー）」が、2026年2月28日に待望の竣工を迎えました。

地上51階、高さ約250mを誇るこの超高層ビルは、東京駅に地下直結。3月20日には国内最大級の高速バスターミナル第2期エリアが開業し、旅行やビジネスの利便性が飛躍的に向上します。2026年秋に第1期オープン予定の東京駅前のオフィス、商業、文化が融合する巨大な「垂直都市」の全貌をレポートします。

国際都市・東京の玄関口に誕生する新たな垂直都市

東京駅は1914年に開業。新幹線やJR各線、地下鉄が集まる交通の要衝となっています。駅の西側にあたる赤レンガの丸の内駅舎は建築家・辰野金吾らの設計として知られ、現在は重要文化財にも指定されています。近年は、国際都市・東京の玄関口として都市機能を高める再開発が相次いでいます。

「TOFROM YAESU TOWER」内の大庇下広場

駅の東側で進められてきた「TOFROM YAESU」プロジェクトは国家戦略特区の再開発の一つで、複数街区を一体的に整備する計画になっています。「TOFROM YAESU THE FRONT」は東京駅側の街区で、現在も整備が続き、2026年7月竣工をめざしています。

「TOFROM YAESU TOWER」は高層棟は地上51階・地下4階、高さ249.9メートル。東京駅八重洲口に直結し、地下街を通じてバリアフリーでアクセスできる都市拠点として整備されました。

高層部はオフィスフロアが中心で、2026年夏以降に順次入居が始まる予定です。東京建物は2026年秋、本社機能をこのタワーへ移転する予定としています。

位置図 （TOFROM YAESU Webページより）

飲食店を中心とした商業施設「Shop & Restaurant」は、「八重洲ならでは」のにぎわいが溢れる個性豊かな飲食店舗を中心とした約70店舗が入居予定で、第一期は2026年秋開業を目指すとしています。

TOFROM YAESU TOWER 1階には、東京駅と日本橋郄島屋など日本橋地区を結ぶ貫通通路が設けられます。また、屋内広場として「檜物町スクエア（ひものちょうスクエア）」が整備されます。

屋内広場となる「檜物町スクエア」

800名規模の劇場やカンファレンス施設も

施設内の3〜6階には、約800名の収容が可能な段床型の劇場や、カンファレンス施設が入り、2026年春の開業を予定しています。

大規模な展示会・講演会等が実施できる平土間ホールや、各種会議・交流イベントが実施できる会議室が整備されます。劇場には、演劇・ミュージカル・音楽ライブ等の催事を誘致し、東京駅周辺エリアに不足しているエンタテインメントの文化発信拠点となることを目指します。

東京駅前に劇場も誕生

地下には国内最大級「バスターミナル東京八重洲」

TOFROM YAESU TOWERの地下階には、国内最大級とされる「バスターミナル東京八重洲 地下A」（第2期エリア）が整備され、東京駅前から各都市へ向かう高速バスの発着拠点となります。こちらは、2026年3月20日に開業します。

この他、日本医科大学の健診施設「日本医科大学健診ステーション」が6月30日に開業の予定です。

東京建物によると、名称の「TOFROM」は、英語の「TO」と「FROM」を組み合わせた造語。「日本中、ひいては世界中のヒト・モノ・コトがここに集まり、つながり、ここから多様な価値が生み出され発信される場所になってほしいという思いを込めた」としています。

3月20日の高速バスターミナル拡大を皮切りに、春の劇場開業、秋のレストラン街オープンと、2026年を通じて八重洲は絶え間なく変化を続けます。世界中のヒトとモノが交差するこの場所は、私たちの東京での過ごし方を変えてくれるかもしれません。

（画像：東京建物、）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）