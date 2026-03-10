ME:I・矢吹奈子・綱啓永ら「ガルアワ」出演決定 おひなさま（長浜広奈）はイベントMC初挑戦【GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER】
【モデルプレス＝2026/03/10】4⽉18⽇に東京・代々⽊第⼀体育館にて開催されるファッション＆音楽イベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』より、追加出演者が発表された。
【写真】ME:Iメンバー、へそピ際立つビジュアル
アーティストには、⽇本最⼤級のサバイバルオーディション番組のガールズ版『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』から誕⽣したME:Iが決定。応募総数約14,000⼈の中からメンバーが決定し、デビューからわずか8ヶ⽉で『第75回NHK紅⽩歌合戦』に出演するなど瞬く間に次世代ガールズグループの中⼼的存在に。2025年⾃⾝初となるアリーナツアーを全国6都市で成功させるなど勢いが⽌まらないME:Iが会場を熱狂の渦に包む。
また、メンバーのRINON、SUZUはモデルとしてランウェイにも登場する。
ゲストMCには、ABEMAの恋愛リアリティーショー『今⽇、好きになりました。』で⼈気に⽕がついた⻑浜広奈が出演。愛嬌のあるキャラクターや素直で独特なワードセンスから”おひなさま”の愛称で親しまれ、バラエティ番組やCMに引っ張りだこの次世代タレントがGirlsAwardでイベントMCに初挑戦。メインMCの南海キャンディーズの⼭⾥亮太、事務所の先輩でもある森⾹澄とタッグを組み会場を盛り上げる他、モデルとしてランウェイにも登場する。
さらに、モデル・ゲストとして、現在公開中の映画『教場 Reunion／Requiem』に出演する井桁弘恵、綱啓永、テレビ東京⽔ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』でトリプル主演の1⼈を務める⽮吹奈⼦ら今をときめく⼥優・俳優陣や、「美しすぎる家族」として話題となり、⽗である藤岡弘、とCM出演するなど活躍の幅を広げる天翔愛、藤岡真威⼈、天翔天⾳らがランウェイを華やかに彩る。（modelpress編集部）
今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』に決定。可愛いものにときめく気持ち・少し毒っぽい遊び⼼など、⼥の⼦の中にある“いくつもの顔”にフォーカス。どんな側⾯も否定せずにそっと肯定し、全ての⼈に「今の私でいい」と⾃信を持ってほしいという願いが込められている。
【⽇時】2026年4⽉18⽇（⼟） 開場13：00 ／ 開演14：30 （予定）
【会場】国⽴代々⽊競技場第⼀体育館 （住所︓東京都渋⾕区神南2丁⽬11）
【出演者】※五⼗⾳順
＜MODEL＞
愛来／⻘島⼼／秋⽥汐梨／有坂⼼花／安⻫星来／井桁弘恵／⽯川満⾥奈／板倉可奈（CUTIE STREET）／板野友美／伊藤百花（AKB48）／⼊江美沙希／宇井優良梨（GENIC）／王林／⼤友花恋／⼤峰ユリホ／⼩川桜花（Girls2※「2」は正しくは2乗表記）／⼩國舞⽻／⼩栗有以（AKB48）／⼩崎凜奈（RoLuANGEL）／葛⻄杏也菜／梶原叶渚／加藤栞／⾦澤亜美（僕が⾒たかった⻘空）／⾹⾳／川⼝葵／川⼝ゆりな／⿊瀬ひな／古園井寧々／⼩宮⼭莉渚／⼩室安未／近藤華／紺野彩夏／雑賀サクラ／坂井仁⾹（超ときめき◆宣伝部※「◆」は正しくは「ハートマーク」）／さくら／佐藤和奏／⽩⽯⼄華／SUZU（ME:I）／鈴⽊瞳美（≠ME）／鈴⽊ゆうか／菅⽥愛貴（超ときめき◆宣伝部）／せいら／高⽐良由菜※「高」は正しくは「はしごだか」／武⽥玲奈／多⽥梨⾳／⽴花琴未（CANDY TUNE）／田仲埜愛／⽥鍋梨々花／⾕崎早耶（≠ME）／⽉丘⾳彩／⽉島琉⾐／津代美⽉（Jams Collection）／鶴嶋乃愛／鶴屋美咲（Girls2）／天翔愛／天翔天⾳／なえなの／中島瑠菜／永瀬莉⼦／なごみ／那須ほほみ／夏川メガン／⽣⾒愛瑠／早粼すずき（僕が⾒たかった⻘空）／⼟⽅エミリ／平松想乃／福⼭絢⽔／藤井サチ／ブリッジマン遊七／星乃夢奈／堀⼝美澪（RoLuANGEL）／堀越麗⽲／本⽥紗来／マーシュ彩／真鍋凪咲（CUTIE STREET）／ミチ／⽔瀬さらら（Jams Collection）／MINAMI／南なつ（CANDY TUNE）／三原⽻⾐／向井怜⾐／村上愛花／矢吹奈⼦／⼭⼝綺羅（Girls2）／⼭本望叶／ゆい⼩池（ゆいちゃみ）／ゆうちゃみ／莉⼦／RINON（ME:I）／りんか他
＜MENʼS NON-NO MODEL＞
中⽥圭祐／鈴⽊仁／鈴⿅央⼠／豊⽥裕⼤／⽔沢林太郎／樋之津琳太郎／高橋璃央※「高」は正しくは「はしごだか」／⼩⽅蒼介／栄莉弥／鈴々⽊響／郄橋⼤翔／野村康太／四坂亮翔／松井⼤奈／海⾕遠⾳／⽯川愛⼤／嵐翔真／籠宮壮太朗／松岡光／高橋紅輝他※「高」は正しくは「はしごだか」
＜GUEST＞※五⼗⾳順
⼩川史記（BUDDiiS）／草川直弥／こーくん／高尾颯⽃※「高」は正しくは「はしごだか」／綱啓永／とうあ／樋⼝幸平／藤岡真威⼈／松本怜⽣／もーりーしゅーと／よしあき他
＜ARTIST＞※五⼗⾳順
CANDY TUNE／GPP／超ときめき◆宣伝部／超特急／H//PE Princess／MAZZEL／ME:I他
＜OPENING ACT＞※五⼗⾳順
VOKSY DAYS／RE-GE他
＜MC＞
⼭⾥亮太（南海キャンディーズ）／森⾹澄／⻑浜広奈他
＜SPECIAL STAGE＞
MENʼS NON-NO他
【Not Sponsored 記事】
【写真】ME:Iメンバー、へそピ際立つビジュアル
◆ME:I・おひなさま（長浜広奈）ら「ガルアワ」出演決定
アーティストには、⽇本最⼤級のサバイバルオーディション番組のガールズ版『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』から誕⽣したME:Iが決定。応募総数約14,000⼈の中からメンバーが決定し、デビューからわずか8ヶ⽉で『第75回NHK紅⽩歌合戦』に出演するなど瞬く間に次世代ガールズグループの中⼼的存在に。2025年⾃⾝初となるアリーナツアーを全国6都市で成功させるなど勢いが⽌まらないME:Iが会場を熱狂の渦に包む。
ゲストMCには、ABEMAの恋愛リアリティーショー『今⽇、好きになりました。』で⼈気に⽕がついた⻑浜広奈が出演。愛嬌のあるキャラクターや素直で独特なワードセンスから”おひなさま”の愛称で親しまれ、バラエティ番組やCMに引っ張りだこの次世代タレントがGirlsAwardでイベントMCに初挑戦。メインMCの南海キャンディーズの⼭⾥亮太、事務所の先輩でもある森⾹澄とタッグを組み会場を盛り上げる他、モデルとしてランウェイにも登場する。
さらに、モデル・ゲストとして、現在公開中の映画『教場 Reunion／Requiem』に出演する井桁弘恵、綱啓永、テレビ東京⽔ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』でトリプル主演の1⼈を務める⽮吹奈⼦ら今をときめく⼥優・俳優陣や、「美しすぎる家族」として話題となり、⽗である藤岡弘、とCM出演するなど活躍の幅を広げる天翔愛、藤岡真威⼈、天翔天⾳らがランウェイを華やかに彩る。（modelpress編集部）
◆「GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」
今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』に決定。可愛いものにときめく気持ち・少し毒っぽい遊び⼼など、⼥の⼦の中にある“いくつもの顔”にフォーカス。どんな側⾯も否定せずにそっと肯定し、全ての⼈に「今の私でいい」と⾃信を持ってほしいという願いが込められている。
◆「GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」開催概要
【⽇時】2026年4⽉18⽇（⼟） 開場13：00 ／ 開演14：30 （予定）
【会場】国⽴代々⽊競技場第⼀体育館 （住所︓東京都渋⾕区神南2丁⽬11）
【出演者】※五⼗⾳順
＜MODEL＞
愛来／⻘島⼼／秋⽥汐梨／有坂⼼花／安⻫星来／井桁弘恵／⽯川満⾥奈／板倉可奈（CUTIE STREET）／板野友美／伊藤百花（AKB48）／⼊江美沙希／宇井優良梨（GENIC）／王林／⼤友花恋／⼤峰ユリホ／⼩川桜花（Girls2※「2」は正しくは2乗表記）／⼩國舞⽻／⼩栗有以（AKB48）／⼩崎凜奈（RoLuANGEL）／葛⻄杏也菜／梶原叶渚／加藤栞／⾦澤亜美（僕が⾒たかった⻘空）／⾹⾳／川⼝葵／川⼝ゆりな／⿊瀬ひな／古園井寧々／⼩宮⼭莉渚／⼩室安未／近藤華／紺野彩夏／雑賀サクラ／坂井仁⾹（超ときめき◆宣伝部※「◆」は正しくは「ハートマーク」）／さくら／佐藤和奏／⽩⽯⼄華／SUZU（ME:I）／鈴⽊瞳美（≠ME）／鈴⽊ゆうか／菅⽥愛貴（超ときめき◆宣伝部）／せいら／高⽐良由菜※「高」は正しくは「はしごだか」／武⽥玲奈／多⽥梨⾳／⽴花琴未（CANDY TUNE）／田仲埜愛／⽥鍋梨々花／⾕崎早耶（≠ME）／⽉丘⾳彩／⽉島琉⾐／津代美⽉（Jams Collection）／鶴嶋乃愛／鶴屋美咲（Girls2）／天翔愛／天翔天⾳／なえなの／中島瑠菜／永瀬莉⼦／なごみ／那須ほほみ／夏川メガン／⽣⾒愛瑠／早粼すずき（僕が⾒たかった⻘空）／⼟⽅エミリ／平松想乃／福⼭絢⽔／藤井サチ／ブリッジマン遊七／星乃夢奈／堀⼝美澪（RoLuANGEL）／堀越麗⽲／本⽥紗来／マーシュ彩／真鍋凪咲（CUTIE STREET）／ミチ／⽔瀬さらら（Jams Collection）／MINAMI／南なつ（CANDY TUNE）／三原⽻⾐／向井怜⾐／村上愛花／矢吹奈⼦／⼭⼝綺羅（Girls2）／⼭本望叶／ゆい⼩池（ゆいちゃみ）／ゆうちゃみ／莉⼦／RINON（ME:I）／りんか他
＜MENʼS NON-NO MODEL＞
中⽥圭祐／鈴⽊仁／鈴⿅央⼠／豊⽥裕⼤／⽔沢林太郎／樋之津琳太郎／高橋璃央※「高」は正しくは「はしごだか」／⼩⽅蒼介／栄莉弥／鈴々⽊響／郄橋⼤翔／野村康太／四坂亮翔／松井⼤奈／海⾕遠⾳／⽯川愛⼤／嵐翔真／籠宮壮太朗／松岡光／高橋紅輝他※「高」は正しくは「はしごだか」
＜GUEST＞※五⼗⾳順
⼩川史記（BUDDiiS）／草川直弥／こーくん／高尾颯⽃※「高」は正しくは「はしごだか」／綱啓永／とうあ／樋⼝幸平／藤岡真威⼈／松本怜⽣／もーりーしゅーと／よしあき他
＜ARTIST＞※五⼗⾳順
CANDY TUNE／GPP／超ときめき◆宣伝部／超特急／H//PE Princess／MAZZEL／ME:I他
＜OPENING ACT＞※五⼗⾳順
VOKSY DAYS／RE-GE他
＜MC＞
⼭⾥亮太（南海キャンディーズ）／森⾹澄／⻑浜広奈他
＜SPECIAL STAGE＞
MENʼS NON-NO他
【Not Sponsored 記事】