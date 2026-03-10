この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

美容外科医の高須幹弥氏が「【熟成醤油肉そば】生まれて初めて丸源ラーメンに行った感想を正直に話します」を公開した。愛知県発祥の飲食チェーン「丸源ラーメン」に初めて足を運び、看板メニューである「肉そば」のこだわりや、卓上調味料を駆使した楽しみ方を詳細に解説している。



高須氏はタッチパネルを操作し、おすすめメニューの「味玉肉そば」に「ドッカンねぎ」をトッピング。さらに「チャーハン餃子セット」の小サイズを注文した。運ばれてきたラーメンを見て「ネギがどっさり乗っていまして」と目を細め、早速細麺をすすり上げた。高須氏は「熟成醤油がえしがめちゃくちゃ美味しい」と語り、異なる濃厚醤油をブレンドし、20種類以上の食材を用いて15日間寝かせたスープの深みを高く評価した。また、赤身と脂身のバランスが良い専用の豚肉や、コシが強く伸びにくい特製多加水麺といった、素材へのこだわりにも言及している。



中盤では、「どろだれラー油」や「揚げにんにく」といった無料の卓上調味料を順番に加え、「ちょっと辛味が出てまた味変して美味しくなります」と、変化を楽しむ様子を実演した。鉄板に卵が敷かれた熱々のチャーハンを自ら混ぜ合わせて頬張る場面や、餃子とラーメンを交互に味わう姿も収められている。



終盤において、高須氏は広々とした店内や駐車場の利便性、丁寧な接客に触れ、「チェーン店のラーメン屋さんでもめちゃくちゃ美味しい」と総括した。一人客から家族連れまで安心して利用できる環境や、100円台で提供されるデザートの魅力も指摘しており、手頃な価格で多彩な味わいを満喫できる丸源ラーメンのポテンシャルを示す内容となっている。