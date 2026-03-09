【まだ間に合う】Amazon 新生活セールでGARMIN（ガーミン）のスマートウォッチが最大26％オフに
GARMINは1989年、アメリカで誕生したGPS機器メーカーです。高精度なGPSトラッキングと充実した健康管理機能を備えたスマートウォッチは、ランニングや登山、ゴルフ、サイクリングなど多彩なアクティビティに対応。さらに、一部モデルではMIL規格準拠の堅牢な設計やソーラー充電による長時間バッテリーを実現しており、世界中のプロフェッショナルやアスリートから高い信頼を得ています。
→Amazon「GARMIN（ガーミン）」はこちら
→「Amazon 新生活セール」はこちら
一度の充電で11日間稼働。健康データトラッキング、スポーツ機能搭載
心拍数、血中酸素レベル、呼吸数、カロリー、ストレスレベル、睡眠などの健康に関するデータを24時間トラッキング。ウォーキング、ランニング、ヨガ、水泳、ゴルフなど30種類以上のスポーツ機能を搭載しています。一度の充電で11日間稼働するので、短期の旅行や出張時に充電ケーブルを持つ必要がありません。
GARMIN(ガーミン) vivoactive 5 フィットネスGPSウォッチ 睡眠管理/フィットネス年齢/お昼寝検出/Suica対応/心拍センサー/ストレスレベル測定/iOS・アンドロイド対応 / 11日間のバッテリー持続時間 / スマートウォッチ【日本正規品】
36,182円 → 26,935円（26%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
GARMIN(ガーミン) vivoactive 5 フィットネスGPSウォッチ 睡眠管理/フィットネス年齢/お昼寝検出/Suica対応/心拍センサー/ストレスレベル測定/iOS・アンドロイド対応 / 11日間のバッテリー持続時間 / スマートウォッチ【日本正規品】
36,182円 → 26,701円（26%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
すべてのランナーをサポート。効率的なトレーニングができる機能搭載
朝起きた時に、睡眠、回復、トレーニングの概要、天気などの情報を一目でチェックできる「モーニングレポート」や、コースの詳細、天気、パフォーマンスに基づいてトレーニングのヒントや完走時間の予測を行い、次のレースの準備ができる「レースウィジェット」、おすすめワークアウトなど“走る人”にぴったりのスマートウォッチ。
その他のおすすめ商品
ガーミン(GARMIN) Edge サイクルコンピューター 本体のみ 自転車用ナビ GPS搭載 スタミナ測定
63,800円 → 44,794円（30%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ガーミン 充電器 スタンド、角度調整可能 急速 軽量、ガーミン 充電ケーブル スタンド型、Garmin Forerunner/Instinct/Approach/Venu/Fenix/Epix/Vivoactive/Enduro/Quatix/Tactixなど汎用、SwanScout 505GM (ブラック)
2,980円 → 2,533円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ガーミン用変換アダプター 、L型USB型C変換アダプター for Garmin Fenix 7 X/S 6 X/S 5 X/Sなど対応（2個）
749円 → 569円（24%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
→Amazon「GARMIN（ガーミン）」はこちら
→「Amazon 新生活セール」はこちら
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります