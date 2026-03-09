【まだ間に合う】Amazon 新生活セールでGARMIN（ガーミン）のスマートウォッチが最大26％オフに
今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」が本日3月9日（月）23:59まで開催中です。今回は、セール商品のなかからGARMIN（ガーミン）のスマートウォッチをご紹介。

GARMINは1989年、アメリカで誕生したGPS機器メーカーです。高精度なGPSトラッキングと充実した健康管理機能を備えたスマートウォッチは、ランニングや登山、ゴルフ、サイクリングなど多彩なアクティビティに対応。さらに、一部モデルではMIL規格準拠の堅牢な設計やソーラー充電による長時間バッテリーを実現しており、世界中のプロフェッショナルやアスリートから高い信頼を得ています。

→Amazon「GARMIN（ガーミン）」はこちら

→「Amazon 新生活セール」はこちら

一度の充電で11日間稼働。健康データトラッキング、スポーツ機能搭載


心拍数、血中酸素レベル、呼吸数、カロリー、ストレスレベル、睡眠などの健康に関するデータを24時間トラッキング。ウォーキング、ランニング、ヨガ、水泳、ゴルフなど30種類以上のスポーツ機能を搭載しています。一度の充電で11日間稼働するので、短期の旅行や出張時に充電ケーブルを持つ必要がありません。

ガーミン(GARMIN)

GARMIN(ガーミン) vivoactive 5 フィットネスGPSウォッチ 睡眠管理/フィットネス年齢/お昼寝検出/Suica対応/心拍センサー/ストレスレベル測定/iOS・アンドロイド対応 / 11日間のバッテリー持続時間 / スマートウォッチ【日本正規品】

36,182円 → 26,935円（26%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


すべてのランナーをサポート。効率的なトレーニングができる機能搭載


朝起きた時に、睡眠、回復、トレーニングの概要、天気などの情報を一目でチェックできる「モーニングレポート」や、コースの詳細、天気、パフォーマンスに基づいてトレーニングのヒントや完走時間の予測を行い、次のレースの準備ができる「レースウィジェット」、おすすめワークアウトなど“走る人”にぴったりのスマートウォッチ。

ガーミン(GARMIN)

GARMIN(ガーミン)GPSランニングウォッチ Forerunner 265 Music 【ロングバッテリー/超軽量/高精度GPS/色鮮やかなAMOLEDタッチディスプレイ/アプリと連携してデータ管理/睡眠スコア・Body Battery計測/Music保存機能 有・無/Android/iOS対応/Suica機能搭載/防水/日本正規品】

57,091円 → 54,500円（5%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）




その他のおすすめ商品


ガーミン(GARMIN)

ガーミン(GARMIN) Edge サイクルコンピューター 本体のみ 自転車用ナビ GPS搭載 スタミナ測定

63,800円 → 44,794円（30%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


SwanScout

ガーミン 充電器 スタンド、角度調整可能 急速 軽量、ガーミン 充電ケーブル スタンド型、Garmin Forerunner/Instinct/Approach/Venu/Fenix/Epix/Vivoactive/Enduro/Quatix/Tactixなど汎用、SwanScout 505GM (ブラック)

2,980円 → 2,533円（15%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Akkerds

ガーミン用変換アダプター 、L型USB型C変換アダプター for Garmin Fenix 7 X/S 6 X/S 5 X/Sなど対応（2個）

749円 → 569円（24%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


xiaomi(シャオミ)

Xiaomi Smart Band 10 スマートウォッチ 1.72大画面体験 21日間連続使用 輝度1500nits 視認性 強化されたスイミングモード 9軸モーションセンサー搭載 24時間健康管理 睡眠モニタリングアップデート スマートバンド 着信通知・LINEアプリ通知 iPhone&Android対応 ミッドナイトブラック

6,280円 → 5,380円（14%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


HUAWEI(ファーウェイ)

HUAWEI Band 11 シリーズ スマートウォッチ iOS&Android対応 HUAWEI Band 11 Pro スマートウォッチ 1.62大画面 2000nits高輝度 GPS搭載 14日間持続バッテリー 薄型軽量 情緒モニタリング 24時間睡眠管理 LINE通知 睡眠時呼吸乱れ検知 ランニングモード iOS&Android対応 ブラック

11,880円 → 10,800円（9%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


xiaomi(シャオミ)

シャオミ(Xiaomi) スマートウォッチ Xiaomi Band 9 Active 18日間連続使用 1.47インチTFTディスプレイ 24時間健康管理 チップ強化 軽量デザイン 交換可能なフレーム iPhone & Android対応 [シャオミ] スマートウォッチ Band 9 Active 18日間連続使用 1.47インチTFTディスプレイ 24時間健康管理 チップ強化 軽量デザイン 交換可能なフレーム iPhone & Android対応 ブラック

2,980円 → 2,680円（10%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も



キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります