この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「LINEのアプリからは見ることができない」専門家が教える無料“隠しスタンプ”の入手方法

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で「【保存版】LINE隠しスタンプを完全無料でGETする全手順を暴露します」と題した動画を公開。LINEの公式スタンプショップには表示されない、いわゆる「隠しスタンプ」を無料で手に入れる方法を解説した。



ひらい先生はまず、LINEのスタンプショップを検索しても見つからない「隠しスタンプ」が存在すると指摘。これらは主に企業とのコラボレーション企画などで配布されるもので、特定のウェブページなどからのみアクセスできるという。スタンプには、公式アカウントの「友だち追加」などが条件のものと、条件なしでダウンロードできる「フリー」の2種類があると説明した。



動画では、実際のダウンロード手順が示された。まず、配布ページにアクセスし、目的のスタンプをタップする。するとスタンプの詳細ページに移動するが、ここで注意すべき点があるとひらい先生は語る。ページ内には「ダウンロード」と書かれたボタンが表示されることがあるが、「これ、広告のボタンなんですね」と指摘し、タップしないよう注意を促した。



本物のダウンロードボタンは、ページを下にスクロールした先に表示される「無料スタンプをダウンロード」というボタンだという。これをタップするとLINEアプリが起動し、スタンプのダウンロード画面に切り替わる。そこで改めてダウンロードボタンを押すことで、スタンプが手に入る仕組みだと解説した。また、これらの無料スタンプには基本的に「180日間」といった有効期限が設定されている点にも触れた。



普段は見つけられない特別なスタンプを無料で利用できるこの方法。紛らわしい広告に注意しつつ、お気に入りのスタンプを探してみてはいかがだろうか。