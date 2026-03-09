この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ロックバンド「QOOLAND」のギターボーカル・平井拓郎氏が自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」で、「【警告】初ライブで業界から干されるバンドの末路。実は知らないと損する「3つの掟」2026最新版」と題した動画を公開した。



動画では、バンド活動における最初の関門である「初ライブ」について、見落としがちな注意点を3つのポイントに分けて解説。平井氏は、初ライブでの失敗が「ミスったら業界から追客」されるほど後々の活動に影響を与えかねないと警鐘を鳴らした。



平井氏が挙げた1つ目のポイントは「会場へ事前に挨拶に行く」こと。ライブ当日に「はじめまして」で挨拶するのではなく、事前にライブハウスへ足を運ぶことで、担当者と顔見知りになれる。これにより当日のコミュニケーションが円滑になり、「もう有利」な状況が生まれるという。また、会場の雰囲気や搬入・搬出の動線、機材の状況などを事前に把握できるメリットも大きいと語った。



2つ目は「お金の話を早めにしておく」こと。チケットノルマや機材費、ドリンクバックの条件など、金銭に関する取り決めを曖昧にせず、事前にしっかりと確認しておくべきだと強調した。特に初ライブでは、後から「こんなにするなんて思ってなかった」といった金銭トラブルが発生しやすいため、不明点は事前にクリアにしておくことが自身を守る上で重要だとした。



最後の3つ目は「時間をしっかり把握しておく」こと。リハーサルや転換、撤収時間といったタイムスケジュールを守る意識を持つことが不可欠であると説く。バンドの人数や機材の量によって準備に必要な時間は変動するため、一律で設定された時間を鵜呑みにせず、自分たちの状況を正確に伝えることが大切だ。時間を守れないバンドは信頼を失い、次の機会を逃すことにもつながると指摘した。



平井氏はこれらの3つのポイントについて、「事前に挨拶すれば全部解決できる」と総括。初ライブを成功させるためには、ライブハウス側との丁寧なコミュニケーションが何よりも重要であると締めくくった。



また、動画内では「バンドマンしか知らないセカイ」の1周年と自身の誕生日を記念したトークライブの開催も発表された。イベントは2026年5月3日に阿佐ヶ谷LOFT Aにて行われ、チケットは3月7日12時より販売開始となる。