AAA、デビュー20周年記念ファンミの追加開催決定 宇野実彩子・與真司郎・末吉秀太が出演【日程・会場】
【モデルプレス＝2026/03/08】AAAの宇野実彩子・與真司郎・末吉秀太が3月8日、 LINE CUBE SHIBUYAにて結成20周年を記念したファンミーティング「AAA 20th Anniversary - Always, All Around -」を開催。同イベントの追加公演の開催がサプライズ発表された。
2005年にデビューを果たし、2025年9月14日には結成20周年を迎えたAAA。グループは2021年、初となる6大ドームツアーを終えたタイミングで本格的な活動休止に入っていたが、このたび、宇野・與・末吉による20周年を記念したファンミーティングの開催が実現。2月22日の愛知公演を皮切りに、3月1日に兵庫公演を開催し、東京・LINE CUBE SHIBUYAにて最終日を迎えた。
そして、最終公演では全公演SOLD OUTを受け、追加公演の開催決定が発表され、会場からは大きな歓声が。追加公演は、4月29日に東京・TACHIKAWA STAGE GARDENにて、1・2部にわたって実施される。
與は「（チケット）とれないって苦情の嵐で（笑）」と明かしつつ、宇野は「GWなので色んなところから来てもらえるのかな。今から空けてもらって、是非！」と呼びかけていた。（modelpress編集部）
【公演日程】
2026年4月29日（水）
（1部）開場13：00／開演 14：00
（2部）開場17：30／開演18：30
【会場】
［東京］TACHIKAWA STAGE GARDEN
