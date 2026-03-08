G大阪と鹿島が首位に立った

明治安田J1百年構想リーグの第5節が各地で開催された。

全10試合のうち8試合が行われた結果を受けて、SNSでは「ついに首位！」「3月時点ですでに大混戦」といった声が上がっている。

EASTでは、鹿島アントラーズが東京ヴェルディに2-0で勝利し、勝ち点13で首位となった。 浦和レッズは水戸ホーリーホックに2-0で勝利し、勝ち点10で2位に位置している。 FC東京は横浜F・マリノスに3-0で勝利した結果、浦和と勝ち点10で並び3位となった。

WESTでは、ガンバ大阪がV・ファーレン長崎に3-2で勝利し、勝ち点11で首位に立った。 名古屋グランパスはアビスパ福岡に5-1で大勝し、勝ち点9で2位。 京都サンガF.C.はファジアーノ岡山に0-1で敗れたが、名古屋と勝ち点9で並び3位に位置している。

中位から下位では、ジェフユナイテッド千葉が柏レイソルに2-1で勝利し、勝ち点5でEASTの7位となった。 セレッソ大阪は清水エスパルスと0-0で引き分け、PK戦を4-2で制して勝ち点6のWEST8位となっている。 EAST最下位は勝ち点3の横浜F・マリノス、WEST最下位は勝ち点2のアビスパ福岡となった。

AFCチャンピオンズリーグの関係で、FC町田ゼルビア、川崎フロンターレ、ヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島の4クラブが1試合未消化となっている。

SNSでは「ついにきたね」「いつ以来だよ？」「ついに首位！」「この景色が見たかった」「3月時点ですでに大混戦」「一試合の結果で順位がガラッと入れ替わる」など、最新の順位表に多くのコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）