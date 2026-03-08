インスタグラム更新

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦で金メダル、個人戦女子で5位に入ったアンバー・グレン（米国）が華麗にイメチェンした。日本時間7日にインスタグラムを更新。氷上とは一変した姿に、ファンから賛辞が相次いだ。

グレンは、「GLAADアワードへ出席しただけでなく、最優秀新TVシリーズ賞のプレゼンターを務められたことを心から光栄に思います。受賞したのは、スポーツ界におけるクィア・アスリートのノーマライゼーションと受容を推し進めてくれた作品です。このイベントは、私たちのコミュニティと世界のより明るい未来への愛とサポート、そして情熱に満ちあふれていました」としてインスタグラムを更新。シックな黒スーツでキメた写真を投稿すると、ファンから様々なコメントが寄せられた。

「相変わらず、うっとりするほど素敵」

「完璧な着こなし」

「ただ美しさだけでなく、人としてとても刺激を受ける存在だ」

「コーデが最高に決まってる!!!!」

「ゴージャスで輝いているわ!!!」

「本当に綺麗、才能の塊、、もはや伝説。今この瞬間も、この世界も、いや宇宙そのものがあなたを中心に回ってる。あなたこそが真の本物のスターよ！」

「ちょっと待って、この時の写真、何枚スマホに保存したと思ってるの！？」

グレンは個人戦のショートプログラム（SP）で13位と出遅れ号泣したが、フリーで巻き返して5位に。競技後には、銀メダルで泣き崩れる坂本花織を、迫るカメラマンから守ったことでも話題になった。



（THE ANSWER編集部）