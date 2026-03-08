Amazonでは3月6日（金）〜9日（月）の間、300万点以上の製品がお買い得になる「新生活セール」を開催しています。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売中。

アンカーは、モバイルバッテリーの「Anker Nano Power Bank」を29％オフの4,990円（税込）で販売しています。

最大出力45Wに対応した巻き取り式ケーブル内蔵で、スマホを含むさまざまな機器に急速充電できるモバイルバッテリーです。巻き取り式のケーブルは約7〜70cmの間で長さ調整ができて出し入れも簡単。本体にすっきりと収納できるので、バッグやポーチの中で絡まる心配もありません。

10000mAhの大容量で、多くのスマホなら約2回充電が可能。また約230gの軽量かつ本体サイズが「AirPods」2個ほどのコンパクトさで荷物がかさばりません。

さらに、ディスプレイ機能搭載によりバッテリー残量のほかに、各ポートからの出力状況、バッテリーの温度も可視化できるので安心して使用できるのも大きなポイント。パススルー充電にも対応していて、バッテリー本体に充電しながら使用中のスマホなどの充電も可能です。

使い勝手抜群でコンパクトなモバイルバッテリー「Anker Nano Power Bank」。お得にゲットできるこの機会をお見逃しなく。

