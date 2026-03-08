【Amazon 新生活セール】ブリタのポット型浄水器が最大15%OFF

今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」が3月9日（月）まで開催中です。今回はセール対象商品の中からブリタをご紹介。ドイツ生まれの「ブリタ」の浄水器は、ポットに水道水をそそぐだけで、カートリッジが不純物などをろ過してくれるので、おいしい水を手軽に飲むことができます。市販のペットボトル入り飲料水よりも経済性に優れ、カートリッジの交換は4週間に1回でOK（1日5.3L使用する場合）。ペットボトルのごみも減らすことができるので、気になっていた方はこの機会をお見逃しなく！

冷蔵庫のドアポケットに入るコンパクトサイズ。ブリタの浄水器

コンパクトな浄水器とカートリッジ3個のセット

料理に最適な大容量の浄水器

丸洗いできて衛生的。浄水器と交換用カートリッジのセット

持ち運びできる浄水フィルター付きボトル

子どもの水筒にも使える柔らかなスクイーズ素材

小さくても高性能。交換用フィルター6個入り

その他のおすすめ商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も



キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。