【Amazon 新生活セール】ブリタのポット型浄水器が最大15%OFF
ドイツ生まれの「ブリタ」の浄水器は、ポットに水道水をそそぐだけで、カートリッジが不純物などをろ過してくれるので、おいしい水を手軽に飲むことができます。市販のペットボトル入り飲料水よりも経済性に優れ、カートリッジの交換は4週間に1回でOK（1日5.3L使用する場合）。
ペットボトルのごみも減らすことができるので、気になっていた方はこの機会をお見逃しなく！
→Amazon「ブリタ」はこちら
→ 「Amazon 新生活セール」はこちら
冷蔵庫のドアポケットに入るコンパクトサイズ。ブリタの浄水器
ブリタ ポット型浄水器 リクエリ ブリタ 浄水器 ポット型 PFOS/PFOA除去試験済 ろ過水容量:1.15L(全容量:2.2L)【日本正規品】リクエリ マクストラプロ ピュアパフォーマンス カートリッジ 1個付
3,180円 → 2,700円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
コンパクトな浄水器とカートリッジ3個のセット
ブリタ ポット型浄水器 リクエリ ブリタ 浄水器 ポット型 PFOS/PFOA除去試験済 ろ過水容量:1.15L(全容量:2.2L)【日本正規品】リクエリ マクストラプロ ピュアパフォーマンス カートリッジ 3個付
4,280円 → 3,630円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
料理に最適な大容量の浄水器
ブリタ ポット型浄水器 アルーナ ブリタ 浄水器 ポット型 PFOS/PFOA除去試験済 ろ過水容量:1.75L(全容量:3.5L)【日本正規品】アルーナXL マクストラプロ ピュアパフォーマンス カートリッジ 1個付
3,210円 → 2,880円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
丸洗いできて衛生的。浄水器と交換用カートリッジのセット
ブリタ ポット型浄水器 マレーラ ブリタ 浄水器 ポット型 PFOS/PFOA除去試験済 ろ過水容量1.15L(全容量:2.4L)【日本正規品】マレーラ マクストラプロ ピュアパフォーマンス カートリッジ 3個付
4,140円 → 3,720円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
持ち運びできる浄水フィルター付きボトル
ブリタ 浄水器 ボトル型 水筒 ウォーターボトル PFOS/PFOA除去試験済 マイボトル vital ブリタ 浄水器 ボトル型 水筒 ウォーターボトル PFOS/PFOA除去試験済 マイボトル ライトブルー 600ml カートリッジ1個付
1,480円 → 1,330円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
子どもの水筒にも使える柔らかなスクイーズ素材
ブリタ 浄水器 ボトル型 水筒 ウォーターボトル PFOS/PFOA除去試験済 マイボトル アクティブ ブリタ 浄水器 ボトル型 水筒 ウォーターボトル PFOS/PFOA除去試験済 マイボトル アクティブ ダークブルー 600ml カートリッジ1個付
1,480円 → 1,330円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
小さくても高性能。交換用フィルター6個入り
ブリタ マイクロディスク ブリタ カートリッジ 浄水器 ボトル型 カラフェ型 交換用 6個入 PFOS/PFOA除去試験済 マイクロディスク【日本正規品】
3,540円 → 3,180円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
タニタ クッキングスケール キッチン はかり タニタ クッキングスケール 1g単位で1kgまで計れる 収納に便利なフック穴付き ホワイト KD-187 WH キッチン はかり 料理 デジタル
1,099円 → 934円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
iwaki(イワキ) 耐熱ガラス 保存容器 グリーン iwaki(イワキ) 耐熱ガラス 保存容器 電子レンジ オーブン 7個セット アーバンクリア パック＆レンジ F-PRN7-UCL グラタン皿 耐熱容器 耐熱皿
4,780円 → 3,578円（25%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ティファール インジニオ･ネオ 取っ手のとれる 鍋 フライパンセット PFOAフリー 【オンライン限定】 ティファール 取っ手のとれる 鍋 フライパンセット 9点セット ガス火専用 PFOAなどの有害物質不使用 「インジニオ･ネオ フレーズグレー」 こびりつきにくさ長持ち グレー L16199
12,000円 → 9,574円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
タニタ tanita キッチン 勉強 学習 タイマー 大画面 大音量 100分 マグネット スタンド付き でか見えタイマー TANITA デジタルタイマー でか見え ホワイト TD-384-WH
1,100円 → 714円（35%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【山崎実業】 キッチンエコスタンド ポリ袋ホルダー プレート 山崎実業(Yamazaki) ポリ袋ホルダー ホワイト 約W12×D9.5×H16.5cm プレート Plate 水切り 三角コーナー 卓上ゴミ箱 スリムに折り畳める 6534
1,210円 → 674円（44%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
→Amazon「ブリタ」はこちら
→ 「Amazon 新生活セール」はこちら
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります