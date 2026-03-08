『ブルー × ブラウン』が可愛い！【GU】40・50代が真似したい♡「おしゃ見えコーデ」

いつも無難なモノトーンのアイテムを選びがち……。そんなミドル世代が気分を変えるなら、トレンドカラーを盛り込んでみて。今回は、2026年春夏のトレンドカラーであるブルーとブラウンを取り入れた「おしゃ見えコーデ」を解説します。【GU（ジーユー）】のおしゃれ店員さんによる、鮮度高めな着こなしをピックアップしました。大人に似合う上品なコーデなので、ぜひ真似してみて。

トラッドな雰囲気が漂う最旬コーデ

メンズアイテムのコーデュロイパンツを使い、トラッドな雰囲気に仕上げたコーデ。こっくりとしたブラウン色のパンツが、落ち着いた雰囲気を醸します。重たくなりすぎないように、爽やかなブルーのシャツで抜け感をプラス。コンパクトなショート丈のシャツなら、スタイルアップも期待できます。ブラウンのカーディガンを肩掛けにすると、シンプルなワンツーのマンネリを打破できるかも。

華やかなサーキュラースカートで春らしく

たっぷりとボリュームのあるサーキュラースカートは、一点投入でコーデに華やぎを与えてくれそう。清潔感のある淡いブルーが、爽やかで好印象な着こなしに導きます。甘さ控えめに仕上げたいなら、上品なブラウンのトップスを合わせて大人顔に引き寄せて。足元にレザー調のブーツを投入すれば、甘辛ミックスな最旬コーデに。

