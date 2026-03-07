この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「a0とnonkyuruの駅攻略」が、「京王線高架化 笹塚→代田橋→明大前駅 高架化工事の様子 2026/3｜5年間での進捗を比較」と題した動画を公開した。2030年度の完成を目指す京王線の連続立体交差事業について、今回は笹塚駅から明大前駅までの区間に焦点を当て、2026年3月時点での工事の様子を詳細にレポートしている。京王線高架化関連の動画は同チャンネルの人気シリーズである。



京王線の高架化は、笹塚駅～仙川駅間の約7.2kmにわたる区間で実施され、25箇所の「開かずの踏切」を廃止することで、交通渋滞の緩和や地域分断の解消を目的としている。動画では、この大規模プロジェクトの「前編」として、笹塚駅から明大前駅までの進捗状況を、約5年前の映像と比較しながら紹介している。



事業区間の起点となる笹塚駅東側の「笹塚第3架道橋」付近では、高架橋の橋桁が姿を現し、工事が本格化している様子が確認できる。続く「笹塚第4架道橋」や「第5架道橋」周辺も、5年前に比べて欄干や架線柱などの景観が大きく変化した。



代田橋駅では、高架化に向けた複雑な施工手順を図解で解説。現在は、既存線路の北側に仮の上り線を敷設するための準備が進められており、工事桁（仮高架橋）が設置されている。同チャンネルでは、他駅に比べて工事手順が多い同駅の状況を「京王線の高架化における進捗のバロメーター」と位置付けている。



また、代田橋駅から明大前駅にかけての区間では、和田堀給水所の用地を一部利用し、井の頭通りを移設することで高架化に必要な用地を確保する工事が行われている。明大前駅周辺では、井の頭線ホームの移設状況や、ようやく建物の解体が進んだ状況なども詳細に取り上げられている。



今回の動画は、普段は車窓から見えない箇所の工事状況も詳しくレポートしており、プロジェクトの進捗を多角的に知ることができる内容となっている。チャンネルでは、今後「中編として明大前～芦花公園駅間をお届けします」と、続編の投稿を予定している。