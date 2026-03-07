2000GT、そしてLFAの系譜を受け継ぐTGR「GR GT」は、後世に語られることを運命づけられて誕生した

2025年12月5日、TOYOTA GAZOO Racingは新型車「GR GT」の開発中のプロトタイプ車両を初公開しました。



その後、ユーザーから寄せられた反響について、首都圏のトヨタディーラーに問い合わせてみました。

GR GTは、かつて販売したスーパーカー「トヨタ2000GT」やレクサス「LFA」に続くフラッグシップモデルとしての位置づけで、LFAの開発に携わったベテランから若手への技能・技術伝承を行いつつ、クルマのパフォーマンスを高めるためトヨタ初の新技術を積極的に取り入れた、特別な存在ともいえます。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタの新型スーパーカー「GR GT」です！ 画像で見る（30枚以上）

「モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくり」を掲げるTOYOTA GAZOO Racingが、「トヨタの式年遷宮」として『クルマづくりの秘伝のタレ』を次代に伝承することも開発の狙いのひとつとされています。

公道を走るレーシングカーをコンセプトに開発されており、スポーツカーとして、またレーシングカーとして高い運動性能を実現することはもちろん、クルマとの一体感を得られ、どこまでもクルマと対話しつづけられることを目指したモデルです。

トヨタとして初めてオールアルミニウム骨格を採用しており、ボディパネルにはカーボンや樹脂をはじめとするさまざまな素材が適所に使われています。

空力性能の理想像を定めてからボディのデザインの検討を行うという、従来とは逆の手法が採用され、空力設計担当者とエクステリアデザイナーが一丸となって、空力・冷却性能を追求している点にも注目です。

駆動方式にはFRを採用。サスペンションは前後ともローマウント化されたダブルウィッシュボーン式を採用しています。

注目のパワーユニットは、ドライサンプ方式を採用した4リッター V型8気筒ツインターボエンジンと1モーターのハイブリッドシステムを搭載し、システム最高出力は650ps以上、最大トルクは850N・m以上（開発目標値）とされています。

また、リアに搭載したトランスアクスルのほか、ユニット類の最適配置によって、重量物の重心位置を大幅に引き下げており、ドライバーとクルマの重心をほぼ同じ位置にしています。

ボディサイズは、全長4820mm×全幅2000mm×全高1195mm、ホイールベースは2725mmです。いかにワイドアンドローのボディをまとっているかが見て取れます。

2027年頃の発売を目指して開発が続いているため、現時点での価格や正式なリリースの時期は未定です。

そんな新型GR GTユーザーの反響について、2月下旬に首都圏にあるトヨタディーラーに問い合わせてみました。

「『いますぐ予約したいのでデポジットを教えて』といったお問い合わせ何件かいただいております。ただ、現時点では予約注文も行っていない状況でして……。

何しろ2000GTとLFAの後継モデルという話もあるくらいなので、相当な金額になる可能性はあります」

他のディーラーにも問い合わせてみました。

「これまで『事前予約はまだか』『事前予約ははじまっているのか』『確実に入手できる方法を教えてほしい』という熱いお問い合わせがありました。

我々もまだ何ともいえない状況でして、正式に発表された時点で順次ご案内していく予定です」

日本の自動車史の1ページを飾ることは間違いないであろう新型GR GT。

かなりの高額なモデルとなったとしても、争奪戦必至であることは確かなようです。