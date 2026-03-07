俳優の赤間麻里子さん（55）が2026年2月28日、自身のインスタグラムを更新。俳優の沢尻エリカさん（39）と山谷花純さん（29）とのオフショットを披露した。

「どこからみても可愛い沢尻エリカさん」

赤間さん、沢尻さん、山谷さんの3人は映画「＃拡散」の公開初日舞台挨拶に登場。赤間さんがインスタグラムで取り上げたのは、その時のオフショットのようで、「たくさんドレスお褒め頂きありがとうございます！嬉しい」「選んでくださったのはスタイリストさんですけどね」とつづっていた。

つづけて、「それにしても！とびきりキュートで思わず『可愛い......』と面と向かってことばが漏れてしまった」「どこからみても可愛い沢尻エリカさん」と沢尻さんを紹介。さらには、「映画撮影の支度部屋でお会いした際すっぴんも驚くほど美しくて3度見しましたよ」と意外なエピソードを披露していた。

また、山谷さんのことは「これまた可憐でこんなワンピースだれもなかなか着れません」「舞台挨拶でのまっすぐなことばに私もうるうる してしまいました」と明かしていた。

インスタグラムに投稿された写真では、赤間さんはブラウンのドレス、沢尻さんは黒いミニワンピ、山谷さん黒いキャミワンピというコーデ。沢尻さんを中心に、3人で笑顔をみせていた。

この投稿には「美しい」「顔ちっちゃい」「最高」「お綺麗です」といったコメントが寄せられていた。