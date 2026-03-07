【Amazon 新生活セール】読書時間を贅沢に。Kindleデバイスが最大32%OFFに
今回はセール対象商品の中からKindleデバイスをご紹介します。Kindleデバイスは、読書が好きな人の必需品。長時間見ていても疲れづらく、通知に邪魔されることがないため、読書に没頭することができます！
2024年発売の最新モデル「Kindle Paperwhite（第12世代）」
前モデルより大きく、速く、薄く進化した「Kindle Paperwhite（第12世代）」。光の反射を抑えた7インチのディスプレイは白黒コントラスト比がより高くなり、さらに読みやすくなっています。Paperwhite史上最速のページめくりも実現。一度のフル充電で最大12週間続くタフなバッテリーで、通勤通学でも充電切れの心配なく毎日使えます。
Amazon Kindle Paperwhite (16GB) 7インチディスプレイ、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、ブラック
27,980円 → 18,980円（32%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
手ごろな価格帯。初めてのKindleデビューにもおすすめ「Amazon Kindle」
なんといっても軽さが魅力。わずか158gと軽く、複数のKindleデバイスを所持するユーザーからも「結局こればかり使っている」との声も。一度のフル充電でバッテリーが最大6週間持続するため、通勤通学中の隙間時間はもちろん、カフェなどに数時間滞在して集中して読書したいときなどにぴったりなデバイスです。
Amazon Kindle - 目に優しい、かさばらない、大きな画面で読みやすい、6週間持続バッテリー、6インチディスプレイ電子書籍リーダー、ブラック、16GB、広告なし
19,980円 → 13,980円（30%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
漫画など容量が大きい本を読む人向け。32GBの大容量の「Kindle Paperwhite シグニチャーエディション」
「Kindle Paperwhite」との違いは、2倍になった容量。Kindleデバイスは、頻繁に買い替えをするものではないため、長期で利用するつもりで購入したい人や、1冊あたりの容量が大きい本を読みたい人には嬉しいアップデートです。別売りのワイヤレス充電スタンドを購入することで、ワイヤレス充電も可能となりました。
Kindle Paperwhite シグニチャーエディション (32GB) 7インチディスプレイ、明るさ自動調整、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、メタリックブラック
32,980円 → 23,980円（27%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Kindleデバイスがカラー表示に対応。「Kindle Colorsoft シグニチャーエディション」
「Kindle Paperwhite」シリーズではモノクロでしたが、「Kindle Colorsoft」シリーズはカラー表示が可能。表紙や挿絵などをカラーで楽しめるため、文庫本以外に雑誌や漫画などを多く読むという人は必見。通常版の「Kindle Colorsoft」と比較すると、「シグニチャーエディション」では容量が2倍の32GBになるほか、明るさの自動調整機能が追加。より快適な読書体験がかなえられます。
Amazon Kindle Colorsoft シグニチャーエディション | 32GBストレージ、防水、7インチカラーディスプレイ、色調調節ライト、最大8週間持続バッテリー、広告無し、メタリックブラック (2025年発売)
44,980円 → 34,980円（22%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
