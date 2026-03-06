Amazonでは3月6日（金）〜9日（月）の間、300万点以上の製品がお買い得になる「新生活セール」を開催しています。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売中。

デロンギは、全自動コーヒーマシン「マグニフィカS」を16％オフの58,800円（税込）で販売しています。

豆をひくところから抽出・内部洗浄までボタンひとつで完結し、バリスタが入れたようなひきたての本格派レギュラーコーヒーの味を実現してくれるのがマグニフィカSです。2杯分のコーヒーを同時に抽出することもできるので、おもてなしにもピッタリ。

また、カップの高さに合わせて抽出口の高さも調整でき、ショートからロングのコーヒーメニューまでお手のものです。

二重構造の高性能ミルクフロッサーを使えば、カフェで飲むようなふわふわミルクも簡単に。カプチーノやカフェラテに合った、ふんわり泡立つミルクを作ることができるそうです。

日本限定で特別にカスタマイズされた「カフェ・ジャポーネ」機能も搭載。エスプレッソのうまみとドリップのすっきりした後味を融合した、芳醇な深蒸しレギュラーコーヒーが楽しめるのも魅力です。

内部の抽出ユニットは取り外して洗えるため、日々のお手入れも簡単スムーズ。自宅にいながら手軽に本格的な一杯が味わえるマグニフィカS。リーズナブルないまこそお買い求めのチャンスです。

※この記事のリンクから商品を購入すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

