【北中米W杯出場国紹介｜第21回：エジプト】ショートパスを細かく繋ぐ伝統のスタイル。“トレゼゲ”はヒーローになってもおかしくない
アフリカ屈指の強国として知られるエジプトだが、意外にもW杯の出場は２大会ぶり４回目となる。「アフコン（AFCON）」ことアフリカ・ネーションズカップでは７回の優勝、３回の準優勝を誇るが、W杯のアフリカ予選は各組の１位しか突破できないレギュレーションもあり、世界への壁に阻まれることが多かったのだ。
2018年のロシアW杯は、実に７大会ぶりとなる世界の舞台だった。エクトル・クーペル監督に率いられたチームは、プレミアリーグの得点王に輝いた絶対的なエースのモハメド・サラー（リバプール）を中心に、堅守速攻をベースとする好チームとして期待されたが、大会前にサラーが負傷したことも痛手となり、結果はウルグアイ、ロシア、サウジアラビアに３連敗。“ぶっつけ本番”で２得点を記録したサラーはそれなりのインパクトを残したが、チームとしては残念な大会になってしまった。
そのサラーが30歳で迎えるはずだった前回のカタール大会では、２か国によるホーム＆アウェーの直接対決となる特殊な最終予選で、強豪のセネガルが相手に。２試合の合計スコア１−１でPK戦になると、最初のキッカーだったカリドゥ・クリバリ（アル・ヒラル）とサラーが共に外す展開で、最終的に１つしか決められなかったエジプトが敗れて、リベンジの舞台への道を阻まれてしまった。
そうした経緯もあるだけに、開幕時に34歳となるサラーを擁する「ファラオズ（エジプト代表の愛称）」は並々ならぬモチベーションで、北中米W杯に挑むことになりそうだ。
ホッサム・ハッサン監督が率いるエジプト代表の強みは、何と言っても結束力にある。招集メンバーで国外組は、サラーをはじめオマル・マルムシュ（マンチェスター・シティ）、モスタファ・モハメド（ナント）、イブラヒム・アデル（ノアシェラン）のアタッカー陣、あとは中東でプレーするMFハムディ・ファティ（アル・ワクラ）とディフェンスリーダーのラミー・ラビア（アル・アイン）ぐらい。大半が国内の３強であるアル・アハリ、ピラミッド、ザマレクなどの選手で構成される。
良くも悪くも寄せ集めの集団になりやすいアフリカの代表チームにあって、クラブチームに近いような雰囲気を漂わせているのも、そのためだろう。もちろんキャプテンでもあるサラーが象徴として君臨していることも心強いはず。ショートパスを細かく繋ぐスタイルがエジプト代表の伝統で、2018年のチームはむしろ特殊でもあった。
本大会のG組でいきなりポット１のベルギーと対戦するが、その後はニュージーランド、イランと格上の相手ではないだけに、昨年のクラブ・ワールドカップでも活躍したエマム・アシュール（アル・アハリ）やマルワン・アティア（アル・アハリ）の高い技術を活かして、しっかりと攻撃的にゲームを進める可能性もある。
中心選手の一人であるマルムシュはカナダの国籍も持つが、自身が生まれ育ったエジプトの代表チームを選んだ経緯がある。グループステージの会場はシアトルとロサンゼルスだが、特別な思いはあるかもしれない。
もう一人、注目したいアタッカーが“トレゼゲ”こと、マフムード・ハッサン（トラブゾンスポル）だ。元フランス代表のダビド・トレゼゲに似ていることから名付けられた愛称を、そのまま登録名に使う選手だが、サラーとのホットラインで多くのゴールに絡んでいる。
知名度ではサラーやマルムシュの影に隠れがちだが、実力的にはW杯の舞台でヒーローになってもおかしくない。
文●河治良幸
【画像】どこもかしこもデザイン刷新！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！
2018年のロシアW杯は、実に７大会ぶりとなる世界の舞台だった。エクトル・クーペル監督に率いられたチームは、プレミアリーグの得点王に輝いた絶対的なエースのモハメド・サラー（リバプール）を中心に、堅守速攻をベースとする好チームとして期待されたが、大会前にサラーが負傷したことも痛手となり、結果はウルグアイ、ロシア、サウジアラビアに３連敗。“ぶっつけ本番”で２得点を記録したサラーはそれなりのインパクトを残したが、チームとしては残念な大会になってしまった。
そうした経緯もあるだけに、開幕時に34歳となるサラーを擁する「ファラオズ（エジプト代表の愛称）」は並々ならぬモチベーションで、北中米W杯に挑むことになりそうだ。
ホッサム・ハッサン監督が率いるエジプト代表の強みは、何と言っても結束力にある。招集メンバーで国外組は、サラーをはじめオマル・マルムシュ（マンチェスター・シティ）、モスタファ・モハメド（ナント）、イブラヒム・アデル（ノアシェラン）のアタッカー陣、あとは中東でプレーするMFハムディ・ファティ（アル・ワクラ）とディフェンスリーダーのラミー・ラビア（アル・アイン）ぐらい。大半が国内の３強であるアル・アハリ、ピラミッド、ザマレクなどの選手で構成される。
良くも悪くも寄せ集めの集団になりやすいアフリカの代表チームにあって、クラブチームに近いような雰囲気を漂わせているのも、そのためだろう。もちろんキャプテンでもあるサラーが象徴として君臨していることも心強いはず。ショートパスを細かく繋ぐスタイルがエジプト代表の伝統で、2018年のチームはむしろ特殊でもあった。
本大会のG組でいきなりポット１のベルギーと対戦するが、その後はニュージーランド、イランと格上の相手ではないだけに、昨年のクラブ・ワールドカップでも活躍したエマム・アシュール（アル・アハリ）やマルワン・アティア（アル・アハリ）の高い技術を活かして、しっかりと攻撃的にゲームを進める可能性もある。
中心選手の一人であるマルムシュはカナダの国籍も持つが、自身が生まれ育ったエジプトの代表チームを選んだ経緯がある。グループステージの会場はシアトルとロサンゼルスだが、特別な思いはあるかもしれない。
もう一人、注目したいアタッカーが“トレゼゲ”こと、マフムード・ハッサン（トラブゾンスポル）だ。元フランス代表のダビド・トレゼゲに似ていることから名付けられた愛称を、そのまま登録名に使う選手だが、サラーとのホットラインで多くのゴールに絡んでいる。
知名度ではサラーやマルムシュの影に隠れがちだが、実力的にはW杯の舞台でヒーローになってもおかしくない。
文●河治良幸
【画像】どこもかしこもデザイン刷新！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！