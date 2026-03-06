この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

資産運用YouTuberの小林亮平氏が「【保存推奨】2026年の新NISA×SBI証券で必須設定12選！新アプリや認証方法などまとめて解説」を公開した。SBI証券で新NISAを運用する上で欠かせないセキュリティ対策から、効率的にポイントを貯める方法まで、初心者が迷いがちな設定の目的と具体的な手順を解説している。



まず不正アクセス対策として、指紋や顔などの生体情報を用いる「パスキー認証」の設定が最優先事項だと強調した。資産管理については、新アプリ「SBI証券Plus」を導入することで、NISAやiDeCoを含めた保有資産や損益推移を直感的に把握できると説明。また、投資信託の積立注文に特化する場合は「かんたん積立アプリ」の併用が便利だと語った。



続いて、三井住友カードによるクレカ積立の設定手順を解説。カードのランクや年間利用額に応じたポイント還元率の違いを提示した。さらに、投資信託の保有残高に応じて毎月ポイントが付与される「投信マイレージ」の恩恵を受けるため、メインポイントをVポイントに設定しておく重要性を説いた。投資先の候補としては、「eMAXIS Slim」シリーズの米国株式（S&P500）や全世界株式（オール・カントリー）を王道銘柄として挙げている。



後半では、SBI新生銀行と連携させることで、証券口座の買付余力に自動入出金される「スイープ機能」が使えるほか、預金金利が優遇されるメリットを紹介。また、国内株式の売買手数料を無料にする「ゼロ革命」の適用条件として、取引報告書などの受け取り方法を郵送から「電子交付」へ切り替えるのが必須だと注意を促した。



一度設定を済ませてしまえば、不正アクセスのリスクを減らしつつ、ポイント還元や手数料無料化の恩恵を長期にわたって受けられる。各種設定を見直すことは、新NISAでの資産運用をより安全かつ有利に進めるための土台となるだろう。