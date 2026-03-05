CMに登場する津田篤宏と吉高由里子、宮川大輔

三井住友銀行と三井住友カードは5日、個人向けの総合金融サービス「Olive」で、「PayPayとの連携強化」や「マネーフォワード機能の搭載」など“春のアップデート”を発表した。

今春以降、「ほかの金融機関と組み合わせた利用」や「PayPayと三井住友カードの利用」、「SBI証券におけるクレカ積み立て」がより便利になるほか、新たにソフトバンクと連携したヘルスケアサービスを提供し、より「ユーザーにやさしい」金融サービスにアップデートされる。

発表会の前半では、三井住友カードマーケティング本部長の伊藤亮佑氏から4つのアップデートが紹介され、後半には新しいCMに登場する吉高由里子と津田篤宏、PayPayのCMキャラクターの宮川大輔によるトークセッションが行われた。

4つのアップデート

伊藤氏は、3月でOliveのサービス開始から3周年を迎えるとコメント。1月にはアカウント数が700万を超えたと語る。4年目に向けて新しいテーマ「おかねのまわりを、やさしくしたい」を掲げ、ユーザーの暮らしを豊かにしていくさまざまな機能を展開していくと話す。

PayPayとの連携

PayPayとの連携では、三井住友カードを支払い方法に設定していれば、残高をチャージすることなくPayPayで決済できる。他社のカードでは今後新方式へ移行するとしており、PayPayカードやPayPayクレジットと同じように「チャージ不要」「手数料無料」で利用できる。

また、VポイントとPayPayポイントの相互交換が3月24日からスタートする。世界中のVisa加盟店で使えるVポイントと、PayPay加盟店で使えるPayPayポイントを一体的に利用できるようになる。

2026年秋にリリースされる機能として、三井住友銀行やVpassアプリでPayPayのコード決済機能が導入される。具体的には、チャージや残高表示、銀行口座への出金機能を備える。アップデートでは、Olive口座への出金手数料を無料にするとしており、PayPay残高を「フレキシブルペイの1つ」として決済したり残高を移動したりしやすくなる。伊藤氏は「フレキシブルペイで何でも支払えると伝えてきたが、PayPayしかキャッシュレス決済を使えない店舗もある」と指摘、PayPayをラインアップに加えることで、さまざまなシーンで決済利用できるようになる。

マネーフォワードME連携サービス

三井住友銀行は、マネーフォワードホームが提供する「マネーフォワードME」との連携サービスを5日から開始した。これにより、三井住友銀行アプリから他行を含めた金融機関同士の資金移動が「ドラッグアンドドロップ」の操作感で簡単に実行できる。

伊藤氏は「給与振込口座は他行であったり、2つ以上の金融機関を併用しているユーザーが多い」と指摘。Oliveのサービスだけでユーザーニーズを満たすことは難しいとし、今回の取り組みで他行を含めた資産管理がしやすくなると話す。

また、対象金融機関の個人口座宛の振込手数料を無料にする「ことら送金」については、これまで同行でも対応していたが、アプリからの送金時に対象の振込であれば自動でことら送金が選択されるようになった。対象外の振込についても、他行宛て月3回までは無料で振り込めるのであわせて活用して欲しいという。

SBI証券

SBI証券との取り組みでは、クレカ積立の月間積立金額が3月の見込み値で1005億円となり伸長している。

Oliveのクレカ積立では、積立額の最大3.0％分がポイントで還元されているが、4月10日積立設定締め切り分からは、円普通預金残高が100万円以上あるユーザーを対象に還元額を上乗せする特典を開始する。残高100万円ごとに還元率が0.1％上乗せ（最大0.5％まで）されるもので、たとえば一般カードのユーザーは最大1.0％、プラチナプリファード会員なら最大3.5％の還元率になる。

ヘルスケアサービス

3月6日からOliveの非金融サービスとして「Oliveヘルスケア」をリリースする。

24時間365日オンラインで相談できる「健康医療相談チャット」と、夜間や休日でも診療を受けられる「オンライン診療」機能を提供する。

CM出演の吉高、津田、宮川が登場

発表会の後半には、Oliveの新CMが公開された。CMに出演している吉高は、Oliveのサービスについて「買い物を目的にしていなくても、 外出時に好みの服に出会ったときに買い物ができる」と評価。また、PayPayとの連携には「こことここ（OliveとPayPay）が連携するのかと驚いた」とコメント。津田も「おなじみのサービス同士が連携することにびっくり」と話した。

その後、PayPayのCMに出演している宮川大輔も登場。ステージにある「Olive」のロゴに横から「PayPay」のロゴを並べて両者の連携をアピールする形で登壇し、連携を記念した新CMもあわせて披露された。2つのロゴについて津田は「部屋に飾りたいくらい並びがいい、風水がよくなる」と、連携の未来を占った。

ステージ袖から宮川がPayPayのロゴを押しながら登場、Oliveとの連携をアピール