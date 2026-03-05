「売れます!この子」森香澄が推す“後輩”とは「染まってない」「もともと…」
タレントで俳優の森香澄がMCを務めるテレビ朝日のバラエティ番組『森香澄の全部嘘テレビ』(毎週水曜26:34〜 一部地域を除く)が11日に放送。“推し”の存在を明かした。
森香澄
“令和のあざと女王”森香澄が様々な企画に体を張って挑戦していく同番組。タイトル通り「全部嘘」のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも……」と思うような虚実入り混じった展開に嘘なのか本当なのか、不思議な読後感が病みつきになる番組となっている。
4日の放送には、堀未央奈と岡田紗佳が登場し、森ともに恋愛リアリティーショーやSNSで見つけた“今一番かわいいと思う美女”を解説した。
自身の先輩や後輩など身近な存在から推薦することになると、森は事務所の後輩から“推し”を告白。「私の推しは高野真央ちゃんです」と明かし、「推しポイントは“真っ白”。本当にまだ何にも染まってないんです。(事務所に入って)1年経ってないかな? もともと看護学生だったんですよ。もうね、売れますよこの子!」と熱弁していた。
【編集部MEMO】
森香澄は、1995年6月16日生まれ。東京都出身。2019年4月にテレビ東京に入社し、アナウンサーとして『THEカラオケ★バトル』『ウイニング競馬』など多くの番組を担当。2023年3月末に退社し、フリーに転身後は、さまざまなバラエティー番組で活躍するほか、女優としても活躍している。
