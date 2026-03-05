この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で「【1か月予報】一時寒の戻りも全体的に高温傾向 太平洋側は再び少雨のおそれ」と題した動画を公開した。



動画では、3月5日に発表された1か月予報を基に、今後の気候の見通しを専門的な観点から詳しく解説。全体としては高温傾向が続くものの、一時的な寒の戻りや、太平洋側での少雨に注意が必要であると指摘した。



まず松浦氏は、気象庁が発表した1か月予報の概要から説明。向こう1か月（3月7日～4月6日）の平均気温は、全国的に平年並みまたは高い確率がそれぞれ40%となっており、「高温傾向」が予測されている。



降水量は、西日本から東日本の太平洋側で少なくなる見込みで、沖縄・奄美ではその傾向がさらに顕著になるという。一方、日照時間は全国的に平年並みか多くなると予測されており、特に東日本や西日本、沖縄・奄美では晴れる日が多くなるとした。



次に、松浦氏は専門的な天気図を用いて、こうした傾向が生まれる背景を分析。熱帯域では、フィリピンの東で対流活動が活発になる一方、インド洋では不活発になる見込みだ。この影響で、日本付近は高気圧に覆われやすく、「暖かい空気が流れ込みやすい」状況が続くと解説した。



また、北極上空の「極渦」が西半球側に偏っているため、日本付近へ強い寒気が流れ込みにくい状況も指摘。ただし、大陸の高気圧が北に偏って張り出すタイミングでは、一時的に寒気が南下し、「寒の戻り」が起こる可能性があるという。



さらに、太平洋高気圧の勢力が強まることで、日本南岸の低気圧が発達しにくくなり、太平洋側では「再び少雨になる可能性」があると述べた。松浦氏は、全体としては高温傾向が続くものの、一時的な気温の変動や、地域によっては水不足への注意が必要であると締めくくった。