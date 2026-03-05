Aiロボティクス株式会社が展開する美容家電ブランド・Brighte（ブライト） は、人気美顔器「ELEKI LIFT（エレキリフト）」「ELEKI BRUSH ＋（エレキブラシプラス）」、さらに次世代型ドライヤー「SHOWER DRYER（シャワードライヤー）」より、爽やかな新色の＜アイスブルー＞を、3月下旬より順次発売する。

（関連：【画像あり】春夏シーズンに映えるアイスブルーで軽やかで洗練された印象に）

ブライトは、独自の美容テクノロジーに加え、顧客目線に立った設計思想のもと、機能性とデザイン性を兼ね備えた美容家電を展開。2025年12月末時点で、シリーズ累計販売個数は115万個を突破したという。

今回新色が登場するのは、「ELEKI LIFT（エレキリフト）」「ELEKI BRUSH ＋（エレキブラシプラス）」、「SHOWER DRYER（シャワードライヤー）」の3商品。

リフト美顔器「ELEKI LIFT」は、ボタン2つのシンプルな操作性と高機能性を両立した美顔器で、イオン導入による肌の汚れ除去、赤青LED、サロン級のEMSとRFを搭載。3つのモードで1台15役として、デイリーにもスペシャルケアにも活躍する1台となっている。

ブラシ型美顔器「ELEKI BRUSH ＋」は、EMS・RF・赤青LEDを同時出力し、ハリ施術を受けているようなハイパワーな刺激で、頭皮から顔、ボディまでケアが可能なマルチ美顔器。1台10役としてさまざまな用途に対応している。

さらに、次世代型ドライヤー「SHOWER DRYER」は、軽量ボディでありながら、パワフルな風量で速乾を実現。風と共に噴射されるミストセラムにより、髪の水分量を約200%アップ※しながら仕上げる、“乾くのに、乾かない”ドライヤーだ。

これらのアイテムに、新色の〈アイスブルー〉が登場。Brighteらしいミニマムなデザインを一層引き立て、毎日のセルフケア時間をポジティブなひとときへと導くこと間違いなしだ。

※自社測定。初期開発検討品の比較。効果は使用環境（温度・湿度など）や個人差により異なる。

商品概要

■リフト美顔器「ELEKI LIFT（エレキリフト）」〈アイスブルー〉価格：58,000円（税込）発売日：2026年3月下旬より順次

シンプルな操作で、驚くほど高機能。そして手軽に使える心地よさ。イオン導出による汚れの除去、赤青LED、イオン導入機能搭載の本格的なEMSとRF機能を搭載。フェイスケアに必要な3つのモードで毎日のお肌ケアはもちろん、スペシャルケアとしても使用可能。透明感*1 ケアや角質ケア、化粧ノリの改善*2、美容成分の浸透*3 など、1台15役の美容ニーズを叶える。〈ブラック〉、〈ピンク〉、〈アイスブルー〉の3色展開。

*1：肌がうるおうことにより与える印象*2：肌を整える*3：角質層まで

■ブラシ型美顔器「ELEKI BRUSH ＋（エレキブラシプラス）」〈アイスブルー〉価格：49,800円（税込）発売日：2026年3月下旬より順次

まるでハリ施術を受けているかのようなハイパワーな刺激で、お顔はもちろん頭皮、全身に使用可能なブラシ型万能美顔器。デュアルモードEMSとインテリジェントRF、そして赤青LEDのパワフルな組み合わせによる本格的な刺激が凝り固まった頭皮、表情筋、全身をほぐす。動作はボタン2つのシンプル操作で手間いらず。アタッチメントの付け替えも不要。防水仕様で浴室やお風呂上りの濡れた髪への使用や、丸洗いできるのもポイント。〈ブラック〉、〈ピンク〉、〈アイスブルー〉の3色展開。

■次世代型ドライヤー「SHOWER DRYER（シャワードライヤー）」〈アイスブルー〉価格：39,600円（税込）発売日：2026年3月下旬より順次

Brighteの美容テクノロジーを結集した次世代型ドライヤー。約357g*1 の軽量ボディでありながら、2.58㎥/分*2 のパワフルな風量で速乾。風と共に噴射するミストセラムにより、髪の水分量が約200％にアップ*3する、まさに“乾くのに、乾かない”ドライヤー。〈ブラック〉〈ピンク〉〈アイスブルー〉の3色に加え、家電量販店限定カラーとして〈モカブラウン〉を展開。

*1：本体のみ*2：自社測定、ブーストアタッチメント装着、3段風量(強)時 *3： 自社測定、初期開発検討品の比較。効果は使用環境（温度・湿度など）や個人差により異なる

（文＝リアルサウンドテック編集部）