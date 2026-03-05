《昨日は水谷千重子先生のコンサートに出演させて頂きました》

3月3日、Instagramにこう綴ったのはバイオリニストの末延麻裕子さん（38）。’23年、世界的スケーターである羽生結弦（31）との105日離婚で世間を騒がせたその人だ。

羽生は’23年8月、Xで突如結婚を発表。お相手の素性について一切伝えることはなかったが、同年9月に末延さんの故郷である山口県の新聞社が末延さんの実名を出して結婚を祝福。ところが同年11月には羽生がXで離婚を発表したのだ。

結婚を機に表舞台から遠ざかっていた末延さんだが、離婚後はバイオリニストとしての活動を再開している。

「幼い頃から数々のコンクールで入賞経験があり、CDをリリースしたことも。さらに芸能事務所に所属してテレビやラジオに出演していた時期もあるなど、末延さんはもともとは表舞台で活躍していました。22年11月以降はSNSやホームページを削除して引退状態となっていましたが、これは羽生さんとの結婚のためだともいわれていました。離婚発表から4カ月後に末延さんはInstagramを新たに開設するなど、再始動には気合が入っていたようです」（スポーツ紙記者）

そんな彼女だが、今年1月末にYouTubeも新たに開設。バイオリンでの演奏など3月4日現在3本の動画が公開されているが……。

「YouTubeのチャンネル登録者数は89人しかいません（3月4日現在）。以前から水谷千恵子さんや相川七瀬さん（51）の公演には演奏者として頻繁に参加しており、バイオリニストとして仕事は途切れなくあるようですが……。

実は末延さんは、新規の仕事が入らないことを離婚後から気にしていたようです。離婚から2年以上が経ちますが、今でも軌道に乗っているとは言い難い状況です」（音楽関係者）

YouTube開設を機に、さらなる飛躍を願うばかりだ。