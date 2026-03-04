この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【立ったままでOK】脚/お尻/腹筋をまとめて！すきま時間に燃やす全身トレーニング」と題した動画を公開しました。この動画では、立ったままの姿勢で、脚やお尻、腹筋など全身を効率的に鍛えるトレーニングを紹介しています。



最初の種目は、股関節や膝、足首を連動させる「屈伸運動」です。軽く弾みをつけて行い、体を温めていきます。



続いて、脇腹を引き締める「サイドキック」に移ります。両手を頭の後ろに添え、肘と膝をタッチするように脚を横に持ち上げます。のが氏は「軸足でしっかりバランスをとり、前のめりにならないよう気をつけて」とポイントを解説しています。



その後は、腕を上げたまま行う「オーバーヘッドスクワット」や、股関節をほぐす「膝回し」、交互に腕を振り下ろしながら膝を上げる有酸素運動などを実施。どの動きも、特別な器具は不要で、自宅の限られたスペースで実践できるものばかりです。



トレーニングの終盤には、下半身を強化する「クロスバックランジ」で追い込み、最後は「裏もものストレッチ」でクールダウンします。のが氏は、お尻を後ろに突き出すようにして、裏ももからお尻にかけての伸びを感じるようアドバイスしています。



動画全体を通して、休憩を挟みながら13種類のトレーニングがテンポよく進みます。忙しくてトレーニングの時間が取れない人でも、すきま時間を利用して手軽に始められるプログラムです。日々の運動習慣に、この全身トレーニングを取り入れてみてはいかがでしょうか。