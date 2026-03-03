NTTドコモ、5G対応フラッグシップスマホ「arrows Alpha F-51F」にAndroid 16へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を提供開始
NTTドコモは2日、同社が「2025年夏モデル」として2025年8月に発売した5G対応フラッグシップスマートフォン（スマホ）「arrows Alpha F-51F」（FCNT製）に対して最新プラットフォーム「Android 16」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を2026年3月2日（月）より提供開始したとお知らせしています。
主な更新内容は以下の通りですが、FCNTでは更新によってAndroid 16に対応したほか、各種の改善や機能追加を行っており、初期設定画面でホーム画面に表示されるWebブラウザーや検索エンジンを選択できるようになる「チョイススクリーン画面」が追加されるなどしているとしています。詳細はFCNTの公式Webページ『arrows Alpha F-51F Android 16 OSバージョンアップ | FCNT合同会社』も合わせてご確認ください。
＜主なアップデート内容＞
・Android 16に対応
詳細はAndroid 16のページをご確認ください
・Android 16に伴う機能向上や操作性改善
詳細はこちらをご確認ください。
・チョイススクリーン対応
今回のアップデートにより、複数のブラウザ・検索アプリ・検索エンジンから選択できる画面（チョイススクリーン）が新たに表示されるようになります。
＜改善される事象＞
・複数のブラウザ・検索アプリ・検索エンジンから選択できる画面（チョイススクリーン）が新たに表示されるようになります。
・セキュリティ更新（設定メニューのセキュリティパッチレベルが2026年1月になります。）
arrows Alpha F-51FはFCNTが展開する「arrows」ブランドにおいて史上最高性能となり、新生FCNTでは初のフラッグシップスマホ「arrows Alpha」のNTTドコモ版で、チップセット（SoC）には4nmプロセスで製造されたMediaTek製「Dimensity 8350 Extreme」を採用し、オクタコアCPU（3.35GHz Cortex-A715コア×4＋2.2GHz Cortex-A510コア×4）とヘキサコアGPU（1400MHz Mali-G615 MC6）による高い性能を備えながらも昨今のハイエンドスマホの高価格化の中ではより手の届きやすい機種に仕上がっています。
また最大3つまで機能を割り当てられるアクションキーを本体左側面に搭載して手軽にAI機能を起動することができ、Googleの生成AIアシスタント「Gemini」に加え、独自のAI機能「arrows AI」を搭載しています。さらにarrowsの特徴でもある丸洗いやアルコール除菌ができ、防水・防塵（IP66・IP68）、耐衝撃などのMIL規格23項目に準拠した耐性能に加え、1.5mの高さから26方向でコンクリートに落下させる独自試験をクリアした画面割れに強い堅牢性によって利用時の安心安全となっているほか、新たに高温・高圧の水にも対応するIPX9にも対応しました。
画面は上部中央にパンチホールが配置されたアスペクト比9：19.7の縦長な約6.4インチSuper HD（1220×2670ドット）LTPO OLED（有機EL）ディスプレイ（約460ppi）を搭載し、ノッチ部分には約4990万画素CMOS（1／2.7型、4in1）＋広角レンズ（F2.0）のフロントカメラが内蔵され、顔認証に対応しているほか、生体認証としては側面指紋センサーを搭載しています。サイズは約156×72×8.8mm、質量は約188gで、本体色はホワイトとブラックの2色展開。リアカメラは以下のデュアル構成に。また高負荷時でも安定的に優れた処理性能を維持するために熱を効率的に外部に放散するベイパーチャンバー冷却機構を搭載しているとのこと。
・約5030万画素CMOS（1／1.56型、4in1）＋広角レンズ（F1.88、OIS）
・約4990万画素CMOS（1／2.7型、4in1）＋超広角レンズ（F2.05）
主な仕様は12GB内蔵メモリー（RAM）および512GB内蔵ストレージ、microSDXCカードスロット（最大2TB）、USB Type-C端子（USB 3.1、OTG、DisplayPort1.4）、急速充電（PD3.0）、5000mAhバッテリー、急速充電（最大90W）、おサイフケータイ（FeliCa）、NFC Type A／B、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.4、位置情報取得（A-GNSSなど）、ハイレゾ音源、Dolby Atmosなど。携帯電話サービスの対応周波数帯は以下の通りで、SIMはnanoSIMカードスロットとeSIMによるデュアルSIMデュアルVoLTE（DSDV）に対応しています。その他の詳細な製品情報は以下の記事をご覧ください。
・FCNT、Dimensity 8350 Extreme搭載の新フラッグシップスマホ「arrows Alpha」を発表！NTTドコモ版「F-51F」とメーカー版「M08」が今夏発売 - S-MAX
・KDDI、フラッグシップスマホ「arrows Alpha」のメーカー版「M08」を公式Webストアで12月12日より販売開始！価格は8万2500円 - S-MAX
5G NR: n1, n28, n41, n77, n78, n79
4G LTE: Band 1, 3, 5, 8, 12, 18, 19, 21, 28, 38, 39, 41, 42
3G W-CDMA: Band I, V
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
発売時にOSはAndroid 15をプリインストールしていましたが、今回、最新のAndroid 16が提供開始されました。なお、発売日から3回のOSバージョンアップと5年間のソフトウェアアップデートが保証されています。更新は「設定」→「システム」→「詳細設定」→「システムアップデート」を選択してから画面の案内に従って操作します。詳細は『「arrows Alpha F-51F」端末本体によるソフトウェアアップデート手順書（PDF形式：149KB）』をご参照ください。更新に際しての注意事項は以下の通りです。
・アップデート手順をよく読み、お客さまの責任において実施してください。
・アップデート完了後は、以前のソフトウェアへ戻すことはできません。
・アップデート中、本端末固有の情報（機種や製造番号、ソフトウェアバージョン情報など）が当社のサーバーに送信されます。当社は送信された情報を、アップデート以外の目的には利用いたしません。
・アップデートには再起動が伴い、その間は電話の発着信を含めすべて機能をご利用いただけません。
・アップデートは、本端末に保存されたデータを残したまま行うことができますが、お客様の端末の状態（故障・破損・水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合があります。必要なデータは事前にバックアップを取っていただくことをおすすめします。各アプリの持つデータについて、バックアップ可能な範囲はアプリにより異なります。各アプリでのバックアップ方法は、各アプリの提供元にご確認ください。
・国外でアップデートを行う場合は、Wi-Fi接続が必要です。
・以下の場合はアップデートができません。事象を解消後に再度お試しください。
・通話中
・日付・時刻を正しく設定していないとき
・必要な電池残量がないとき
・内部ストレージに必要な空き容量がないとき
・国際ローミング中
・アップデート中は電源を切ったりしないでください。
・更新ファイルのダウンロード中は電波状態の良いところで、移動せずに実行することをおすすめします。電波状態が悪い場合には、アップデートを中断することがあります。
・サポート期間中にアップデートに失敗し、一切の操作ができなくなった場合には、ご相談ください。お問い合わせ先については、取扱説明書巻末をご覧ください。
・サポート期間終了後にアップデートが配信される場合がございますが、アップデートについてはお客様の責任において実施してください。
・アップデート後にGoogle Playストアなどからアプリケーションをアップデートしてください。
※Android 15向けのアプリケーションはAndroid 16では正常に動作しない場合があります。
※Android 16に非対応のアプリによって端末の動作が不安定になる場合や、機能が正常に動作しなくなる場合があります。
※各アプリケーションのAndroid 16対応有無については、アプリケーションの提供元にご確認ください。
記事執筆：memn0ck
