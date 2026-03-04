真横で笑いながら睨む大谷、北山は容認されて「爆睡できる」と安堵

野球日本代表「侍ジャパン」は3日、京セラドームで阪神との強化試合を行った。試合前の円陣では、日本ハムの北山亘基投手が新パフォーマンスを披露して話題を呼んだが、そのリベンジの最中、右腕の真横でドジャース・大谷翔平投手が見せた“まさかの表情”がファンの爆笑を誘っている。

前日2日の試合で「お茶飲みポーズ」を提案したものの浸透せず、大谷からダメ出しを受けていた北山。この日は「お茶点てポーズ」へと改良し、円陣の中心で身振り手振りを交えて懸命にプレゼンを行っていた。

しかし、SNS上で拡散されたその様子を捉えた映像には、思わぬ姿が映り込んでいた。北山のすぐ隣に立っていた大谷が、笑顔を浮かべながらもどこか鋭い視線でジッと“睨みつけて”いたのだ。スーパースターからの無言の重圧を受けながらも、北山は見事に大役を完遂。試合後には大谷からもポーズを容認され、「今日は爆睡できますね」と胸をなでおろしていた。

グラウンド外でもかけられる大谷からの特大のプレッシャーに、SNS上のファンも大盛り上がりだった。「プレー以外でも大谷のプレッシャーがデカすぎるなwww」と爆笑の声が上がったほか、北山の愛称を交えて「こちまる、今日はぐっすり寝れるかしら？」「今日はぐっすりお眠りよ……」「そりゃ寝れんわ」など、大仕事を終えた後輩を労うコメントが相次いでいた。（Full-Count編集部）