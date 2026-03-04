「食・街・酒・旅」を愛するおとなのための情報誌、『おとなの週末』が自信を持っておすすめする旅の体験をご紹介します。今回は、石川・金沢のホテル『ハイアット セントリック 金沢』です。

金沢ならではのアートと共鳴するホテルに泊まる悦び

伝統工芸の街、金沢。その空気が丸ごと息づくようなホテルだ。館内には加賀友禅や金箔をモチーフに、その工程にも興味を持たせるアートピースが散りばめられている。

『ハイアット セントリック 金沢』街で使われていた鉄の道具に金箔を施し、松を象ったオブジェ。背景は、金沢の水路からインスピレーションを得た、青い一筆書きだ

メインダイニングで味わう料理もまた、地元らしさが際立つ。朝食ブッフェには郷土料理が並び、ディナーでは石川らしい食材が、この土地の”食”の豊かさや力強さを感じさせてくれる。

『ハイアット セントリック 金沢』レストランにある『加賀野菜図』

金沢『ハイアット セントリック 金沢』

［店名］『ハイアット セントリック 金沢』

［住所］石川県金沢市広岡1-5-2

［電話］076-256-1234

［交通］JR北陸新幹線ほか金沢駅西口（金沢港出口）から徒歩2分

撮影／松田麻樹、取材／岡本ジュン

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年11月号発売時点の情報です。

2025年11月号

