人気SF映画シリーズ『マトリックス』の第5作が、現在も進行していることがわかった。監督・脚本のドリュー・ゴダードが明かした。

本作はおよそ2年前、2024年4月にワーナー・ブラザースが企画を発表したもので、キアヌ・リーブス主演『マトリックス』3部作および『マトリックス レザレクションズ』（2021）に続く新作。『オデッセイ』（2015）『プロジェクト・ヘイル・メアリー』（2026）の脚本家ドリュー・ゴダードが新たに監督・脚本を務め、前作までの監督を務めたラナ・ウォシャウスキーも製作総指揮として復帰すると伝えられた。

ワーナーはゴダードが提案したストーリーを採用し、『マトリックス5』の企画を始動させた。その後の進捗は不明だったが、米のインタビューにて、ゴダードは「今も作業中です」と述べ、脚本作業中であることを認めた。「洞窟にこもって書いているところ。どれだけかかるかはわかりませんが、外に出てこられた時にはお話しできることがあるはず」。

既報によると、新作はシリーズから大きく逸脱することなく「ファンタジー世界を前進させる」内容になるとのこと。なお、キアヌ・リーブスやキャリー・アン＝モスらシリーズ出演者の続投については不明。

『マトリックス』シリーズは、真実を知らずに仮想世界（マトリックス）で暮らしていた男・トーマス・アンダーソンが、機械に支配された現実世界を救うべく、救世主ネオへ覚醒していく物語。壮大な世界観と革新的な映像技法は大きな衝撃をもたらした。『マトリックス』（1999）『マトリックス リローデッド』（2003）『マトリックス レボリューションズ』（2003）の3部作のほか、2021年には第4作『マトリックス レザレクションズ』が製作されている。

Source: