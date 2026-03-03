『ポケモン』29年前の玩具が令和に復活 サイコロバトル『プラコロ』7月発売【映像公開】
『ポケモン』のサイコロポケモンバトルゲーム「プラコロ」が7月に発売されることが発表された。1997年にバンダイより発売された対戦ホビー「プラコロ」のリニューアル商品となり、29年の時を経て進化したものになっている。
【動画】懐かしい！『ポケモン』29年前のゲーム『プラコロ』紹介映像
『プラコロ』は、サイコロ型のポケモンを振って相手のポケモンと戦うゲーム。ポケモンの形をしたサイコロ“キャラコロ”と、ワザを使うために必要な「ほのお」や「みず」などのエネルギーを示すサイコロ“エネコロ”を振って、出た目の
ワザでダメージを与え合い、相手のHP をゼロにした方が勝ちのゲームとなっている。
2026 年、ポケモン30 周年を記念し、株式会社ポケモンと、ポケモンカードゲームなどの開発を担う株式会社クリーチャーズと手を組み令和に復活。ワザの構成や戦略性を全面的にアップデートし、エネルギーを示す「エネコロ」にチップを装着してカスタマイズできる内容を改良し、より深い戦略バトルが楽しめるよう進化させた。
公開された映像では俳優の菅田将暉が『プラコロ』を楽しむ様子を見ることができる。キューブの上に菅田がポケモントレーナーとして登場し、ピカチュウとともに、「プラコロ」での熱いポケモンバトルを繰り広げる。菅田のほかにも、ポケモントレーナーがバトルを繰り広げ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメ、フリーザー、サンダー、ファイヤー、ミュウなどの様々なポケモンも登場し、菅田がバトルに臨む真剣な眼差しや、ワザが決まりそうな瞬間の笑みが見どころとなる。
