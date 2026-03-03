タフな専用デザインを採用の最安モデルに反響集まる！

2026年2月19日、トヨタは新型「RAV4」のPHEVモデルを同年3月9日に発売すると公表しました。

すでに販売が開始されているハイブリッド（HEV）に加え、「Z（PHEV）」と「GR SPORT」がそろうことで、6代目RAV4のラインナップはひとまず完成形となります。

【画像】超カッコイイ！ これが“一番安い”トヨタ新型「“四駆”ミドルSUV」の姿です！（30枚以上）

高性能仕様が加わったことで話題はそちらに集中しがちですが、全体を見渡すと改めて注目したいのが、価格を抑えたエントリーグレードの存在です。

6代目RAV4は2025年12月に全面改良を受けて登場しました。開発テーマには多様化・電動化・知能化が掲げられ、「Adventure」、Z、GR SPORTという異なるキャラクターが用意されています。その中で最も手の届きやすい価格に設定されているのがAdventureです。

ボディサイズは全長4620mm×全幅1880mm×全高1680mm、ホイールベースは2690mmです。

堂々としたプロポーションを持ちながらも、日本の道路事情でも扱いやすい寸法にまとめられています。

外観ではAdventure専用のラジエーターグリルやスキッドプレート、大型ホイールアーチモールを採用し、SUVらしい力強さを前面に押し出しています。

足元にはマットグレー塗装の18インチホイールが装着され、アウトドアテイストを際立たせています。

内装はブラック基調でまとめられ、専用色ミネラルをアクセントに採用しています。シート素材には合成皮革を用い、運転席と助手席にはシートヒーターとシートベンチレーションを備えるなど、快適性にも配慮されています。

インストルメントパネルは水平基調で設計され、操作系を島状にまとめた「アイランドアーキテクチャ」によって、視線移動を抑えた扱いやすいレイアウトが実現されています。

12.9インチのディスプレイオーディオも標準装備され、日常使用において不足を感じる場面は少ないでしょう。

一方で、上位仕様に設定されるエレクトロシフトマチック（一方向操作方式）やカラーヘッドアップディスプレイ、デジタルインナーミラーといった装備は省かれています。

しかしこれは装備を絞り込むことで価格を抑えるための選択でもあり、必要十分な内容にまとめられている点がAdventureの特徴です。

荷室容量は最大749リットルを確保し、9.5インチのゴルフバッグを最大4個積載可能です。

後席を倒せば奥行きは1805mmに達し、キャンプ用品の積み込みや車中泊にも対応できます。実用性の高さは、エントリーモデルであっても妥協されていません。

パワートレインには2.5リッターハイブリッドシステムを搭載し、システム最高出力は240PSを発揮します。

駆動方式はE-Four（電気式4WD）です。WLTCモード燃費は22.9km／Lとされ、動力性能と燃費のバランスが取れています。

今回登場するPHEVが242kW（329PS）という高出力を誇るのに対し、Adventureは日常域で扱いやすい設定といえるでしょう。

安全面ではソフトウェアプラットフォーム「Arene」を基盤とした最新のトヨタセーフティセンスを採用し、3Dビュー付きパノラミックビューモニターなども用意されています。価格を抑えながらも先進安全機能をしっかり備えている点は安心材料です。

Adventureの価格（消費税込み）は450万円です。なおZ（PHEV）は600万円、GR SPORTは630万円となっており、その差は明確です。

高性能モデルに魅力を感じる人がいる一方で、装備と価格のバランスを重視する層にとって、Adventureは現実的な選択肢となります。

ラインナップが出そろったことで、どのグレードを選ぶべきか迷う人も増えているようです。

ネット上では、「450万円でこの内容なら十分納得できる」「PHEVも魅力的だけどGR SPORTより180万円もオトクならこっち選ぶかも」「Adventureのデザインが一番RAV4らしくてカッコイイ」「GR SPORTはかっこいいけど自分にはオーバースペックかも」「タフな見た目なのに22.9km／Lも走るのイイね」「最安グレードでも安全装備が充実しているのはありがたい」といった声が見られます。

華やかな新グレードの陰に隠れがちではありますが、AdventureはRAV4の本質である実用性と力強さを堅実に体現したモデルです。

自分の使い方や予算に合わせて冷静に選ぶという視点が、いま改めて求められているのかもしれません。