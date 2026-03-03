トヨタの斬新「ハチロク“ワゴン”」に注目！

トヨタが世界に誇るFRスポーツカー「86（ハチロク）」といえば、誰もが「2ドアクーペ」のシルエットを思い浮かべるでしょう。しかし、過去には、ステーションワゴンの要素を融合させたモデルが存在していました。

それが、トヨタのオーストラリア法人が2016年に企画したプロトタイプ「86シューティングブレーク コンセプト（以下、86シューティングブレーク）」です。

車名の「シューティングブレーク」とは、かつて上流階級が狩猟（Shooting）用に仕立てた特注馬車に由来します。実用的なワゴンとは異なり、気品と走行性能を兼ね備えているのが特徴で、現代では、クーペの流麗なフォルムを保ちつつ、広い荷室を備えた趣味性の高いプレミアムカーを指す言葉として使われています。

86シューティングブレークもまさにその定義に忠実で、ベースとなった初代86（前期型）の引き締まったフォルムを維持しながら、後席のヘッドルームと荷室空間を大胆に拡張していました。

当時のトヨタ・オーストラリアで国内マーケティング部門マネージャーを務めていたブラッド・クラム氏は、このモデルについて「アクティブなカップルや、他とは違う個性を求めるファミリーにとって、上品なセカンドカーの選択肢になる」と語っています。

86シューティングブレークはサーキットでの本格的な走りを楽しめる一方で、週末の遠出にも難なく対応。ユーザーの感性と理性を満たす、バランスの取れた存在として提案されました。

このユニークな企画を立ち上げたのは、トヨタ・オーストラリアのプロダクトデザインチームです。当初は一地域のアイデアに過ぎませんでしたが、当時の86開発責任者であった多田哲哉氏がこのデザインをひと目で気に入り、高く評価したことからプロジェクトが動き出します。

多田氏の後押しによって、単なるデザインスタディに留まらない「実際に走行可能なプロトタイプ」の製作が実現したのです。

製作された車両は日本へと運ばれ、開発チームによる走行テストが実施されました。特筆すべきは、ワゴン形状へとボディを拡張したにもかかわらず、86の長所であるハンドリング性能や操縦安定性が損なわれていなかったことです。

テストの結果、FRスポーツとしての楽しさを完璧に維持していることが証明されました。

こうして誕生した86シューティングブレークは、オーストラリアや日本国内のイベントで一般公開され、スポーツカーファンから熱狂的な反響を呼びました。

実用性と走りの楽しさを高次元で融合させたその姿に、市販化を待ち望む声も多く寄せられましたが、残念ながら量産化に至ることはありませんでした。

しかし、この遊び心と技術への探究心が生んだ1台は、86というクルマが持つ懐の深さを象徴するエピソードとして、今もなお語り継がれています。