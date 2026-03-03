【合冊版「Effect of 528Hz」】 3月2日 先行配信開始 価格：700ポイント

【拡大画像へ】

マイクロマガジン社は、コミックレーベル「コミックRouge」より、電子限定描き下ろし付き合冊版「Effect of 528Hz」の、Renta！での先行配信を3月2日に開始した。価格は700ポイント

本作は芳野さと氏によるBLのピュアラブストーリー。合冊版には、「Effect of 528Hz」第1話から第6話に加えて12ページの描き下ろしマンガと、1ページのRenta！限定 描き下ろしマンガが収録されている。

4月30日からはコミックシーモア、ebookjapan、LINEマンガ、DMMブックス、Amazon kindleなど他の電子書籍媒体にも配信される。

【あらすじ】

若くして脱サラし喫茶店で働く一ノ瀬（イチ）は、ASMR配信者に推しがいる。

ある日、店の常連客・戸野村（トノ）が実は推し本人だったことを知り

録音協力という名目で関係を深めていく一ノ瀬だったが、

収録内容が次第に身体接触を伴う過度なスキンシップに変化する。

歯止めが利かない推し活が始まってしまい―― …

友情と劣情がせめぎ合うセクシャルピュアラブストーリー。