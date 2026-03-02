この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が、YouTubeチャンネル「マニアック天気」で「【予報検証】'25/'26年冬は結局暖冬 ドカ雪あっても少雪に」と題した動画を公開した。2025年12月から2026年2月にかけての日本の冬の天候を振り返り、事前の予報がどれほど的中していたかを詳細に検証。暖冬傾向の中で発生した「ドカ雪」のメカニズムを解説している。



松浦氏はまず、冬全体の結論として「結局のところ暖冬になった」と総括した。平均気温は全国的に高く、特に北海道の太平洋側などでは平年よりかなり高い数値を記録したという。一方で、雪の降り方には大きな特徴があった。期間全体の降雪量は西日本から東日本の太平洋側を中心に少なかったものの、一時的な強い寒波の影響で「最深積雪は平年以上のところも結構あった」と指摘する。つまり、「降るときは降るし、降らないときは降らない」という、非常にメリハリの効いた冬だったのだ。



この現象の背景には、気圧配置の複雑な動きがある。松浦氏の解説によれば、北極付近の気圧が高くなる「負の北極振動」が発生し、寒気を蓄えた「極渦」が分裂して日本付近に流れ込むタイミングがあったことで、一時的な低温と大雪をもたらした。しかし、全体としては北太平洋での高気圧の張り出しが強く、偏西風が北に蛇行しやすかったため、暖気が入りやすい状況が支配的だったようだ。また、松浦氏はこうした傾向について、温暖化の影響も示唆しており、「全体の雪の量は減るかもしれないが、一雪の量が増えるパターンがある」と、今後の雪の降り方の変化について警鐘を鳴らしている。



動画の後半では、事前の季節予報の検証も行われた。北日本の高温傾向や降雪量の少なさは概ね予報通りだったものの、西日本への寒気の影響など、微細な気圧配置のずれが予報の難しさを浮き彫りにしたようだ。松浦氏は「冬の予報というのは非常に難しい」と率直に語りつつ、モデルの更新による今後の精度向上に期待を寄せた。今回の振り返りは、単なる答え合わせにとどまらず、気候変動の中での日本の冬の変化を理解する上で重要な視点を提供している。