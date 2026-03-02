中島美嘉、新曲「光」がTVアニメ「淡島百景」ED主題歌に決定
中島美嘉が、TVアニメ『淡島百景』のエンディング主題歌を担当することが決定した。
「光」と題された新曲の一部は、本日公開されたアニメの第3弾PVで聴くことが出来る。
また、中島美嘉 公式YouTubeチャンネルでは、最新アルバム『STAGE -THE MUSICAL IN MY HEAD-』収録曲「The Moment」のMVも公開されている。
◆ ◆ ◆
【中島美嘉コメント】
この度、淡島百景のエンディング曲を担当させていただけることをとても嬉しく思います。
この曲には、「迷いながらも、進んだ道の先に必ず光があるよ」「どうか自分だけの光を見つけて輝かせて欲しい」というメッセージも込めました。
アニメのオンエアが待ち遠しいです！
楽曲もあわせて楽しんでいただけたら嬉しいです。
◆ ◆ ◆
TVアニメ『淡島百景』
［ONAIR］
志村貴子が送る文化庁メディア芸術祭優秀賞受賞歌劇学校青春グラフィティ
TVアニメ「淡島百景」2026年4月よりフジテレビほかにて放送開始。
［INTRODUCTION］
淡島（あわじま）歌劇学校には、
舞台に立つことを夢みる少女たちが全国から集まってくる。
ミュージカルスターに憧れて入学した、新入生の若菜。
親友の思いを背負って学び続ける、寮長の絹枝。
圧倒的な存在感を放つ、美しき特待生の絵美。
彼女に憧れ、妬み、視線を求め続けた桂子とその家族──。
彼女たちのかけがえのない日々が、
人物の視点を変え、交錯しながらゆるやかに繋がっていく。
今を生きる少女たちの、
瑞々しく鮮烈な青春グラフィティ。
［STAFF］
原作：志村貴子（『淡島百景』太田出版）
監督：浅香守生
キャラクターデザイン：濱田邦彦
シリーズ構成：中⻄やすひろ
美術監督：中村豪希
色彩設計：大野春恵
撮影監督：酒井淳子
音楽：小畑貴裕
アニメーション制作：マッドハウス
［CAST］
田畑若菜：中林新夏
竹原絹枝：大地 葉
上田良子：茅野愛衣
岡部絵美：藤原夏海
伊吹桂子：恒松あゆみ
関連リンク
◆中島美嘉 オフィシャルサイト
◆中島美嘉 オフィシャルX
◆中島美嘉 オフィシャルInstagram
◆中島美嘉 オフィシャルFC