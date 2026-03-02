Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年3月2日は、デュアルカメラで死角なく広範囲を確認できるAnker（アンカー）のスマートドアベル「Eufy Video Doorbell E340」が、2月26日発売ながら早速お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Anker Eufy (ユーフィ) Video Doorbell E340 (スマホ連動ドアホン) 【インターホン/ドアベル/スマートドアホン/デュアルカメラ/工事不要/顔認識/荷物認識 / 8GB内蔵ストレージ / 盗難防止/月額料金不要】 16,990円 （15％ポイント還元） Amazonで見る PR PR

デュアルカメラで広範囲をカバーできるAnkerのスマートドアベルが15％ポイント還元中

2月26日に発売されたAnkerの新商品「Eufy Video Doorbell E340」は、訪問者だけでなく置き配荷物までしっかりチェックできる「デュアルカメラ」を搭載したスマートドアベルです。

早速の15％ポイント還元中につき、実質2,549円引きで購入できますよ。

正面と下向きの2つのカメラで、顔や人物の確認はもちろん、足元の荷物（置き配）も確認が可能。

ネジ留めだけでなく3M両面テープでも固定できるので、賃貸住宅でも気軽に設置できます。

さらに、IP65の防塵・防水性能とあって、 雨やほこりの多い環境や悪天候時でも心配不要ですね。

「人」と「荷物」を検知するAI機能で防犯対策も◎

顔認識システムで、人物ごとの検知動画をアプリで管理が可能です。

アプリ内では特定の顔を名前付きで登録できる機能があるので、「家族」「いつもの配達員」「知らない人」などを判別して通知を分けられます。

荷物検知機能は、荷物の配達・引き取りをAIが検知してプッシュ通知でお知らせ。荷物が置かれた瞬間や、荷物が持ち去られた時を自動で検知・通知してくれるので荷物の盗難対策にも役立ちますよ。

別売りの製品と連携することで、スマートフォンがなくても来訪者に気付けるチャイムをならしたり、モニターで来訪者・荷物の確認ができる点も◎。

費用を抑えて高機能なスマートドアベルを使いたい人にぴったりなアイテムを要チェックです。

Source: Amazon.co.jp