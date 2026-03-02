セリエA 25/26の第27節 ローマとユベントスの試合が、3月2日04:45にスタディオ・オリンピコにて行われた。

ローマはドニエル・マレン（FW）、ロレンツォ・ペッレグリーニ（MF）、ニッコロ・ピジリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するユベントスはジョナサン・デービッド（FW）、ケナン・ユルディズ（FW）、ウェストン・マッケニー（MF）らが先発に名を連ねた。

39分に試合が動く。ローマのニッコロ・ピジリ（MF）のアシストからウェスレイ・フランサ（DF）がゴールを決めてローマが先制。

ここで前半が終了。1-0とローマがリードしてハーフタイムを迎えた。

その直後の47分ユベントスが同点に追いつく。ブレメル（DF）のアシストからチコ・コンセイソン（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

しかし、54分ローマが逆転。ロレンツォ・ペッレグリーニ（MF）のアシストからエバン・エンディカ（DF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

63分、ユベントスが選手交代を行う。ジョナサン・デービッド（FW）からジェレミー・ボガ（MF）に交代した。

65分ローマが追加点。クアディオ・コネ（MF）のアシストからドニエル・マレン（FW）がゴールで3-1。さらにリードを広げる。

72分、ユベントスは同時に2人を交代。チコ・コンセイソン（FW）、ケフレン・テュラム（MF）に代わりエドン・ジェグロバ（MF）、ファビオ・ミレッティ（MF）がピッチに入る。

74分、ローマは同時に2人を交代。ブライアン・クリスタンテ（MF）、デバイン・レンス（DF）に代わりニール・エルアイナウイ（MF）、ダニエレ・ギラルディ（DF）がピッチに入る。

78分、ユベントスのジェレミー・ボガ（MF）がゴールを決めて3-2と1点差に迫る。

88分、ユベントスは同時に2人を交代。ブレメル（DF）、アンドレア・カンビアーゾ（DF）に代わりフェデリコ・ガッティ（DF）、ロイス・オペンダ（FW）がピッチに入る。

90+1分、ローマが選手交代を行う。ロレンツォ・ペッレグリーニ（MF）からブライアン・サラゴサ（MF）に交代した。

後半終了間際の90+3分ユベントスのウェストン・マッケニー（MF）のアシストからフェデリコ・ガッティ（DF）がゴールを決めて3-3に追いつく。

そのまま試合終了。3-3で引き分けという結果になった。

なお、ローマは27分にウェスレイ・フランサ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

