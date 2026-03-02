神田愛花が明かす涙の真相、ハライチの想像を超えた“絶対王者”への執念…『ぽかぽか』MC鼎談(1)
●舘ひろしに出したヤバすぎる質問
フジテレビ系お昼のバラエティ番組『ぽかぽか』(毎週月〜金曜11:50〜)が、2月23日に放送800回を達成した。生放送ならではの“予定不調和”な展開でお昼を明るくしているが、その中心にいるのがMCのハライチ(岩井勇気・澤部佑)と神田愛花だ。
今回、そんな3人に鼎談インタビューを実施。全3回の第1回は、スタートから4年目に突入しての関係性の変化や、神田が「アントニオ猪木選手権」で起こした“奇跡の瞬間”の真相が明かされた――。
(左から)神田愛花、岩井勇気、澤部佑
○「共演者」から「近所のお姉さん」に
――4年目に突入して、3人の関係性や距離感の変化はありますか?
澤部：最初は神田さんが「共演者」って感じでしたけど、今は「近所のお姉さん」みたいな感じがしますね。「あれ、今日も会いましたね」みたいな感じで、距離としては共演者よりも縮まってると思います。近所のお姉さんって嫌な人もいるけど、優しい近所のお姉さんですよ。
神田：良かった(笑)。うれしいです。
岩井：ふとテレビをつけた時に神田さんが出てたら「おっ」ってなりますね。「うちの」ってちょっと思います。
神田：うれしい!
――どんな発言をするのか、心配してしまう感じもあるのですか?
岩井：心配っていうよりは「うちの人が勝手に出てるな」って(笑)
神田：「聞いてないよ」みたいな?(笑) 私はもう完全に変わりまして、前は「夫が会ってる芸人さん」だったんですけど、今は私のほうがすごく会っていて、完全に委ねるようになりました。2人のペースがあって、そこに乗っかれば何を言っても大丈夫という安心感で、気持ちが疲れなくなったんです。
ハライチ：へぇ〜!
――それは何かきっかけがあったのですか? それとも徐々に醸成されていった感じでしょうか。
神田：だんだんです。人見知りなので……でもハライチのおふたりはもっと人見知りなんですけど(笑)。今は精神的にも技術的にも完全に委ねて、おふたりが「GO」って言ったら行くし、「待て」って言うなら待つ、みたいな感じです。
――以前、岩井さんが「『ぽかぽか』では神田さん本人しか理解できない時間を大事にしたい」とおっしゃっていましたが、神田さんがそれを自覚しつつ果敢にご自身の言いたいことを話せるというのは、その安心感が大きいですか?
神田：そうです。他の番組だとシーンとしてしまって、二度と振ってくれないみたいなこともあるんですよ(笑)。でもこの番組は、流す時は流すし、受けてくれる時は受けてくれるので、「嫌いじゃないんだな」っていうのが分かって、安心してしゃべれます。
岩井：他の現場で「嫌われてるかも」って感じることがあるんですか?
神田：時と場合にはありますよね。まあ、こういうタイプが苦手な人もいるんじゃない?(笑)
○「神田さんは本当にダメなこと言ってもいい」
――その神田さんが果敢に攻めていくエピソードで思い出すのが、舘ひろしさんをゲストに迎える事前に「◯◯っぽい」の質問案を発表する中で、「若かりし頃、事務所総出でゴシップをもみ消したことあるっぽい」って出したじゃないですか。
澤部：あれはヤバかったですよね(笑)
岩井：すごいですよね(笑)
神田：どのへんがすごいんですか? よくある話ですよね?
澤部：いやいや、ご時世的にもいろいろハマった質問じゃないですか。
――神田さん以外全員が「それは本人に絶対出しちゃダメ!」ってなったじゃないですか。それでも果敢にぶつけたのが、さすがだなと思いまして。
神田：あれは澤部さんの目が「本気のダメ」じゃなかったんです。それが分かるようになったので、言い方を変えれば拾ってくださると思ったんですよ。あの時の目はそうだったと思います。
澤部：いや(笑)、これはさすがに本人の前では出さないだろうと思ってたんですけど、実際に出しちゃったから、「こいつっ!」って思いましたね(笑)。その瞬間、僕はスタッフさんの顔をすぐ見て、何とかしなきゃと思って動いてたと思います。
神田：ありがとうございます。
澤部：でも、やっぱり舘さんが本当に器の大きい方で、何にも動じなかったので、盛り上がったんですよね。
神田：ハライチのおふたりの気づかいがあってですからね。本当にダメな時は、本当にダメな空気を出すので、それはちゃんと分かります。
岩井：神田さんは本当にダメなこと言ってもいいんですよ。
神田：そりゃあ、私だけクビになっちゃうよ。
岩井：そんなことないです。番組が終わるだけです(笑)
澤部：全員の居場所がなくなる(笑)
●報道キャスターへの道につながる「アントニオ猪木選手権」
「アントニオ猪木選手権」で涙する神田愛花 (C)フジテレビ
――「アントニオ猪木選手権」(※)で神田さんが敗れた時に涙を見せたのも、すごく印象的でした。総合演出の田村優介さんは「奇跡の瞬間」とまで言っていましたが、あれは改めて、どういう感情だったのでしょうか。
(※)…「燃える闘魂! アントニオ猪木選手権」。アントニオ猪木の扮装をして、様々なシチュエーションで“猪木らしさ”を競うという神田の持ち込み企画で、25年6月27日放送の第2回大会の決勝では、神田が『全力!脱力タイムズ』チーム代表の齋藤孝明治大学教授に惜しくも敗れた。
神田：あれは私にとって、芸能界においての最高の勝負の場なんですよ。私の言い出しっぺの企画だったので、やらせていただいているという感覚もあるし、それにお付き合いくださっている皆さんがいるので、結果を出さないとMCとして存在感が出せない、信頼がなくなると思ったんです。
もともと報道を目指していますので、視聴者の方とか、スタッフさんの信頼を得てキャスターになっていきたいんです。だから一生懸命練習したんですけど、負けてしまったから、「自分は信頼を得られないのか」っていう悔しさや情けなさ、やるせなさとか、いろんなものが込み上げてきてしまって…。自分の味方として応援してくださっていた皆さんに本当に申し訳ないという気持ちになってしまって、悔しかったですね。
澤部：本当のプロレスラーの涙とほぼ一緒ですね(笑)
岩井：それまでは神田さんを結構理解できてきたなと思ってたんですけど、あの涙で一気にまた理解できなくなって(笑)。別に優勝しなくてよくないじゃないですか? あれが開催された時点でもう信頼されてるから。
神田：でも、あそこで絶対王者になっていかないと。
（一同笑い）
澤部：でも良かったです。あの涙は我々の想像を超えてきたから、興奮しましたもん。
神田：ああ、うれしいです。澤部さんは「アントニオ猪木選手権」の日の本番前に「神田さん、頑張りましょうね」って言ってくださるんですよ。だから「勝ってほしい」っていう思いが伝わってくるじゃないですか。
澤部：いや、「企画を盛り上げましょうね」っていう意味です(笑)
岩井：勝ち負けなんかどうでもいいんですよ(笑)
神田：勝ってほしいのかと思ってた(笑)
――その後、ウルフ・アロンさんがゲストに来た時に、神田さんが猪木さんの黒パンツについて相談するくだりがあったのですが、まるでその会話が自然なものであるかのように周囲が誰もツッコまないのもすごいと思いました(笑)
澤部：ありましたね(笑)
神田：猪木さんのモノマネをする時、黒パンツはいつも悩むんですよ。あんまりピッチリだといやらしいし、あんまり大きいと脱げちゃうので、難しいからプロに聞かなきゃと思ったんです。でも、そこに引っかかることなくトークが進行したので、これがチームワークと言うんですかね。受け入れてくださっている証しなのかなと思いました。
澤部：いや、「ウルフ・アロンさんのデビューの黒パンツはオーダーで作ってる」っていういい話があるので、あそこで神田愛花で止まるべきではなかったという場面ですね。
神田：そっかあ(笑)
●ジャーナリストとして「鋭い質問」を意識
――毎日生放送で多彩なゲストがいらっしゃいますが、MCとして迎えてトークする経験が他の現場に生きるのを感じることはありますか?
澤部：千鳥さんもいじってくれるんですけど、「ぽいぽいトーク」で質問が合ってるかを聞いた時に「△」の札が出た時の対処ですね。普通は白か黒かですから、あんなのバラエティでは考えられないですよ(笑)。そこでの立ち振る舞い方は、「まさか最初に△を出されるとは!」みたいにツッコめるようになりました。
神田：最初は悩んだんですか?
澤部：盛り上がりに欠けますからね。
岩井：僕は芸能の歴史を全然知らないので、「こういう感じだったんだ」「あ、こういう人なんだ」って初めて知るので勉強になりますね。
神田：私は質問したことが通じないことが結構あって、最初はそれに一つ一つ気落ちしてたんです。「どうして通じないのかな」「空気壊しちゃってるかな」って。でもおふたりがフォローしてくださるのもあって、慣れもあるんですけど、シーンとすることが全然怖くなくなりました。他のバラエティに行ってシーンとしても、次の日にハライチさんに会えば「それでいいんです」って言ってくださるから、精神的に強くなったような気がします。
岩井：でもそれは『ぽかぽか』に限っての話ですよ(笑)
――報道志望の神田さんにとって、その目標に向けて経験が着実に積み上がっている感覚でしょうか。
神田：そうですね。ゲストに聞く内容も鋭くしていこうと思ってるんです。
澤部：ジャーナリストとして「踏み込んでるな」っていう瞬間がありますよね。
神田：それをインタビュー能力と捉えて見てくださるプロデューサーさんがいれば、報道に向いてるというのが分かるはずなんですけど、ちょっとまだそういう人材がいなくて…
澤部：そっちのせいにして(笑)
岩井：なるほど(笑)
――続けていけば、きっと分かってくれる方がいると思います。
神田：はい! 必ず。
