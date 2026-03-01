食いしん坊な猫がごはんを食べ切ってしまい落ち込む姿が視聴者を笑顔にさせています。

動画は記事執筆時点で再生回数103.5万回を突破。コメント欄には「役者だな～」「食べ尽くしてしょげてる」といった視聴者の声が寄せられました。

【動画：ご飯を食べ終えた『食いしん坊な猫』→空になったお皿の横で…まさかの光景が可愛すぎる】

食いしん坊猫の絶望

TikTokアカウント「猫のとんとろちゃん」に投稿されたのは、食べることが大好きな白黒猫のとんとろちゃんが落ち込む動画。餌皿の横で壁に向かって座り、見るからに沈んだ様子の背中を見せていたんだとか。

ご飯をたくさん食べたいとんとろちゃんは、餌皿が空っぽになってしまい嘆いているんだそう。後ろから飼い主さんが「もう食べたやろ？」と声をかけます。

すると、「まだもらってません」とでも言いたげにジトリと飼い主さんを見上げてきたんだとか。精一杯の悲壮感を漂わせる役者な表情に思わず笑ってしまいます。

落ち込む背中で誘う

とんとろちゃんが完食後に落ち込むのは珍しいことではないそう。その後も声を上げることはなくじっと餌皿を見つめて視線で訴えますが、残念ながらこの日はもうおやつも食べた後。これ以上はもらえません。

再び壁を向いて床に視線を落とすとんとろちゃん。ついもう少しだけ食べ物をあげてしまいたくなってしまう寂しい背中。演技派なとんとろちゃんの誘惑に勝つのは難しそうです。

食べ物はなんでも欲しい

食べることが大好きなとんとろちゃんは、飼い主さんの食べ物にも敏感だそう。他の動画では飼い主さんのお菓子を狙う様子が紹介されています。

テーブルに置かれたチョコレートに狙いを定め、飼い主さんに熱い視線攻撃。猫はチョコレートが食べられないと説得されると、ゆっくりと目を細めて切ない顔。罪悪感を感じさせる哀愁漂う表情がたまりません。

話題になった動画には「あげたくなっちゃう」「2個だけあげてほしい～」と、とんとろちゃんに屈して食べ物をあげたくなってしまった視聴者のコメントがいくつも寄せられました。

TikTokアカウント「猫のとんとろちゃん」では、飼い主さんを翻弄するとんとろちゃんの可愛らしい一面を、他にもたくさんご覧いただけます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「猫のとんとろちゃん」さま

執筆：みっき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。