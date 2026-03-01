ヘヴィメタルバンド・聖飢魔２のデーモン閣下が１日放送のＴＢＳ系「週刊さんまとマツコ」に出演。芸能界を一時引退していた際の「極秘アルバイト生活」を明かして、スタジオを驚かせた。

聖飢魔２は、デビュー時の公約通りに１９９９年にバンドを解散。デーモン閣下は、ソロアーティストとして活動し、アルバムを１、２枚リリースした際に「理想を持ってやっている時期だったんだけど…。自分のやっている活動と、返ってくる反応が違うなあと、ずーと思ってて」とファンとの間のズレを感じ始めたという。「デーモン閣下をやっているのに疑問を抱いて…やーめた」と３本あったというテレビのレギュラーをすべて降板した。

「裏方の仕事をしようって言って、ＬＡに１年ほど修業しに。映画とドラマとＣＭの制作の手伝い。あっＡＤですＡＤ。名も知れぬ…。顔が割れてないのがとても役に立つ。誰も気が付かない」と米・ロサンゼルスへ渡り、ＡＤとして働き始めた。

滞在中に世界的スーパースターと仕事を共にしたことを告白。「ロサンゼルスで『ユンケル』のＣＭ撮影をしてたのね。メジャーリーガーだったイチロー選手がその制作会社で『ユンケル』のＣＭを撮るんで。我が輩、アシスタントディレクターでイチローさんのところに行って、『イチローさん、そろそろ時間です。よろしくお願いします』っていうのをやってた」とイチローのＣＭを裏方として支えたと説明。「『僕、デーモンです』とか言わず？」と驚く明石家さんまに「言わない。ただのＡＤ。ちょっと年を食ったＡＤ」と話してスタジオの笑いを誘っていた。