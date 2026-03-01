熊本vs大分 スタメン発表
[3.1 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第4節](えがおS)
※13:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 佐藤史騎
DF 5 小林慶太
DF 6 岩下航
DF 24 李泰河
MF 8 上村周平
MF 15 三島頌平
MF 19 渡邉怜歩
MF 22 松田詠太郎
MF 39 青木俊輔
FW 7 藤井皓也
FW 11 ベ・ジョンミン
控え
GK 23 佐藤優也
DF 3 大西遼太郎
DF 4 薬師田澪
DF 35 伊藤颯真
MF 25 那須健一
MF 27 根岸恵汰
FW 10 鹿取勇斗
FW 14 石原央羅
FW 18 半代将都
監督
片野坂知宏
[大分トリニータ]
先発
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 6 三竿雄斗
DF 30 戸根一誓
DF 31 ペレイラ
MF 8 榊原彗悟
MF 14 宇津元伸弥
MF 27 松尾勇佑
MF 37 木本真翔
MF 72 山口卓己
MF 88 パトリッキ・ヴェロン
FW 17 キム・ヒョンウ
控え
GK 1 田中悠也
DF 2 岡本拓也
DF 7 吉田真那斗
DF 33 宮川歩己
MF 19 小酒井新大
MF 28 清武弘嗣
FW 13 伊佐耕平
FW 15 屋敷優成
FW 21 有働夢叶
監督
四方田修平
