[3.1 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第4節](えがおS)

※13:00開始

主審:松澤慶和

<出場メンバー>

[ロアッソ熊本]

先発

GK 1 佐藤史騎

DF 5 小林慶太

DF 6 岩下航

DF 24 李泰河

MF 8 上村周平

MF 15 三島頌平

MF 19 渡邉怜歩

MF 22 松田詠太郎

MF 39 青木俊輔

FW 7 藤井皓也

FW 11 ベ・ジョンミン

控え

GK 23 佐藤優也

DF 3 大西遼太郎

DF 4 薬師田澪

DF 35 伊藤颯真

MF 25 那須健一

MF 27 根岸恵汰

FW 10 鹿取勇斗

FW 14 石原央羅

FW 18 半代将都

監督

片野坂知宏

[大分トリニータ]

先発

GK 22 ムン・キョンゴン

DF 6 三竿雄斗

DF 30 戸根一誓

DF 31 ペレイラ

MF 8 榊原彗悟

MF 14 宇津元伸弥

MF 27 松尾勇佑

MF 37 木本真翔

MF 72 山口卓己

MF 88 パトリッキ・ヴェロン

FW 17 キム・ヒョンウ

控え

GK 1 田中悠也

DF 2 岡本拓也

DF 7 吉田真那斗

DF 33 宮川歩己

MF 19 小酒井新大

MF 28 清武弘嗣

FW 13 伊佐耕平

FW 15 屋敷優成

FW 21 有働夢叶

監督

四方田修平