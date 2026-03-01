この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「もちもぐチャンネル」が、「【USJ】食べないと後悔！ユニバ前たこ焼き6店舗全紹介【TAKOPA/ユニバーサルシティウォーク】」を公開した。ユニバーサル・シティウォーク大阪内にある「TAKOPA（TAKOYAKI PARK）」の全6店舗を食べ歩き、それぞれの特徴やおすすめメニューを徹底比較している。

動画では、ミシュランビブグルマン掲載店を含む個性豊かな6店舗（玉屋、やまちゃん、甲賀流、くくる、会津屋、十八番）を順に紹介。「玉屋」ではオマール海老の出汁が効いた「岩塩マヨ」を実食し、「口の中でじゅわ～っと広がっていく」と出汁の濃厚さに感動。「会津屋」では、ソースもマヨネーズもかけない元祖たこ焼きに対し、「余計な味一切なしの高尚なお味」と、出汁の旨味だけで勝負する姿勢を評価した。

「十八番」では、天かすをたっぷりと使ったサクサクの食感と、大根おろし入りの天つゆで食べるスタイルに注目。「何もつけなくても生地の旨味があっておいしかった」と、生地自体のクオリティの高さにも言及している。

全店舗を食べ終えた後、最も気に入った店として「やまちゃん」を選出。「外カリッカリ、中とろっとろ」という王道の食感に加え、「これぞ大阪のたこ焼き」といえるオーソドックスでシンプルな味わいを、「めちゃくちゃおいしかった」と絶賛した。

大阪を代表する名店が集結したTAKOPAでの食べ比べを通じ、自分好みのたこ焼きを見つける楽しさと、各店の個性を再発見できる内容となっている。

