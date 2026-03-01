話下手な人が知っておきたい交渉上手になれるトークの技術とは？【心理学の話】

話下手な人が知っておきたい交渉上手になれるトークの技術とは？

説明が先か結論が先かで相手の同意を引き出す

人前でプレゼンしたり、顧客に営業トークをする際に、トークに自信がないと思うことでしょう。そんなきには、クライマックス法もしくはアンチ・クライマックス法という心理テクニックをオススメします。

クライマックス法とは、先に説明をしてから最後に結論を伝える手法で、アンチ・クライマックス法とは、先に結論を伝えてから説明をするという方法です。

どちらを選択するかは、交渉相手があなたのトークを積極的に聞こうとしているかどうかでです。もし、相手がプレゼン内容に興味を持ち、前向きに検討しようとしているなら、説明→結論のクライマックス法がいいでしょう。

反対に、最初からプレゼンに興味がない相手には、結論→説明のアンチ・クライマックス法でトークを進めてみてください。この方法は会議や打ち合わせでも活用できます。出席者が議事内容に賛成しそうならクライマックス法を、反対派が多ければアンチ・クライマックス法で説得するのです。

もちろん、プライベートでも活用できます。例えば、家族旅行の行き先会議のとき、あなたの提案に家族が賛成しそうならクライマックス法を、反対勢力が強そうならアンチ・クライマックス法で臨むのです。

