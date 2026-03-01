¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¡ª¥¹¥Æ¡¼¥¡×ºÇ¿·Å¹ÊÞ¤¬¡É¤¤¤Þ¤¤¤Á¡É¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤ÍýÍ³¡ÄÀÖ»úÅ¹ÊÞ¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤â²ÝÂê»³ÀÑ¤ß¤«
¹«¤Ç¤Ï¡Ö´ñÀ×¤ÎºÆ·ú¤À¡ª¡×¤È¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ëµó¤¬¤ëÆ±¼Ò¡£¤À¤¬ËÜÅö¤Î¡È»³¾ì¡É¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¡£
¡ÚÁ°ÊÔµ»ö¡Û¡Ø¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó£±Ç¯¤¤¤Þ¤À£±Å¹ÊÞ¡×¡È¤¤¤¤Ê¤ê¡ª¡É¤¹¤¾Æ¤Å¹¤Ï¤¤¤Þ¡Ä¹õ»úÅ¾´¹¤·¤¿¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥Õ¡¼¥É¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤Î¼ï¡Ù¤è¤ê¤Ä¤Å¤¯¡£
¤è¤¦¤ä¤¯ÀÖ»úÅ¹ÊÞ¤ÏÊÒÉÕ¤¯Í½Äê¤À¤¬¡Ä
2·î13Æü¡¢¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¡ª¥¹¥Æ¡¼¥¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬2025Ç¯12·î´ü¤ÎÃ±ÆÈ·è»»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Î·è»»¤Ç¤Ïµ×¡¹¤Î¹õ»ú¡Ê2800Ëü±ß¡ËÃ£À®¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢°ú¤Â³¤º£´ü¤â´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Çä¾å¹â¤ÏÁ°´üÈæ4¡óÁý¤Î145²¯±ß¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¡£ºÇ½ªÂ»±×¤Ï1²¯1400Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÀÖ»ú¤ÎÆâÌõ¤È¤·¤Æ¡¢Ä¾¶á10¡Á12·î´ü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÉÔºÎ»»Å¹ÊÞ¤ÎÀ°Íý¤Ë¤è¤ëÄÉ²Ã¤Î¸ºÂ»Â»¼º¤¬Âç¤¤¯¶Á¤¤¤¿¤È¤¢¤ë¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÀÖ»ú¤ÏÆ±¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢2026Ç¯12·î´ü¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤Ï7¡óÁý¤Î155²¯±ß¡¢ºÇ½ªÍø±×¤Ï5000Ëü±ß¤Î¹õ»ú¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
²¿¤è¤ê¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¡ª¥¹¥Æ¡¼¥¡×¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢°ìÀ¥·òºî¼ÒÄ¹¤¬½¢Ç¤¤·¤¿2022Ç¯°Ê¹ß¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿ÉÔºÎ»»Å¹ÊÞ¤ÎÀ°Íý¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯º£Ç¯¤Î¾åÈ¾´üÃæ¤Ë´°Î»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£³°¿©ÀìÌç¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î±ÊÅÄ²í²µ»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö³°¿©´ë¶È¤¬ºÆÀ¸¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¤Ç°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÀÖ»úÅ¹ÊÞ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£¤¹¤°ÊÄ¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤Å¹¡¢°Ý»ý¤·¤Ä¤ÄÇä¤ê¾å¤²¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯Å¹¤È¤ËÊ¬¤±¡¢À°Íý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ø¤¤¤¤Ê¤ê¡ª¥¹¥Æ¡¼¥¡Ù¤Ï¤³¤ÎÃæÄ¹´ü¤Ç¤è¤¯ºÆÀ¸¤Ç¤¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×
²áµî¤òÀ¶»»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡Ö¼é¤ê¡×¤Î·Ð±Ä¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¤Î¤¬¡Ö¹¶¤á¡×¤À¡£
¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡×
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¿·¤¿¤Ê°ì¼ê¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤¿¡£ºòÇ¯12·î24Æü¡¢¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¡ª¥¹¥Æ¡¼¥¡×¤Î¼¡À¤Âå·¿Å¹ÊÞ¡¢¿ÀÅÄËÌ¸ýÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤¿¤Î¤À¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¡È¼¡À¤Âå·¿¡É¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±¼Ò¤Ï¡Ò½¾Íè¤ÎÉÊ¼Á¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÅ¹ÊÞ¥¤¥á¡¼¥¸¤òºþ¿·¤·¡¢¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤«¤é¤´²ÈÂ²¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¤ªµÒÍÍ¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¿©»ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥â¥À¥ó¤Ç³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡Ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´ûÂ¸Å¹¤È¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê°ã¤¤¤Ï¼ç¤Ë3¤Ä¡£
¡¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î³×¿·¡§ÆâÁõ¤Ï¥â¥À¥ó¤Ç³«ÊüÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆÃÄ§¤À¤Ã¤¿¡ÖÎ©¤Á¿©¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿ÃåÀÊ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀÊ¤òÀß¤±¡¢Ê£¿ô¿Í¤Ç¤ÎÍèÅ¹¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢Ä´Íýµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¡§½¾Íè¤Î¡Ö¾Æ¤Âæ¡×¤òÇÑ¤·¤Æ¡¢Æù¤òÇ®É÷¤È¾øµ¤¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¡Ö¥¹¥Á¡¼¥à¥³¥ó¥Ù¥¯¥·¥ç¥ó¥ª¡¼¥Ö¥ó¡×¤òÆ³Æþ¡£¼«Æ°Ä´Íý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Îµ»½ÑÌä¤ï¤º¡¢Àµ³Î¤Ê¾Æ¤²Ã¸º¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥Äó¶¡¤ò¼Â¸½¡£
£¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÆ³Æþ¡§Å¹ÊÞ¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¹ë½£»º¡Ö¹üÉÕ¤¥ê¥Ö¥í¡¼¥¹¡×6800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ò¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¡£ÀÚ¤êÊ¬¤±¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Ê£¿ô¿Í¤Ç¤Î¥·¥§¥¢¤â²ÄÇ½¡£
Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£¸å¤Ï¤³¤Î¼¡À¤Âå·¿Å¹ÊÞ¤ò¼´¤Ë¡¢ÌÜÉ¸¤È¤·¤ÆÇ¯´Ö¤ª¤è¤½10Å¹ÊÞ¤Û¤É¤Î¿·µ¬½ÐÅ¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¤½¤ÎÀ®ÈÝ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£Á°½Ð¤Î±ÊÅÄ»á¤Ï¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤È¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÎÉ¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£´ûÂ¸Å¹¤È¤Ï¤À¤¤¤Ö°Û¤Ê¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²°¹æ¤òÊÑ¤¨¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ø¤¤¤¤Ê¤ê¡ª¥¹¥Æ¡¼¥¡Ù¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È°Ì¾¤ÏÌµÌ¾¤Ë¾¡¤ë¡É¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë°ìÄê¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤«¤é¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤Á¤é¤Ä¤¯¡Ö±·¤ÎÀ®À¥¡×
¼ÂºÝ¡¢±ÊÅÄ»á¤Ë¤è¤ì¤Ð³°¿©¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢²óÅ¾Î¨¤ò¾å¤²¤¿¤¤¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Î´Ö¤Ç¤â¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡Ö¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿ÇÛÃÖ¡×¤òºÎÍÑ¤¹¤ëÆ°¤¤¬Áý¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Å·Ð§¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¤Æ¤ó¤ä¡×¤Ï¤³¤³ºÇ¶á¡¢¿·Å¹ÊÞ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥µ¥¤¥º¡¦¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤Î´Ö³Ö¤Î¸«Ä¾¤·¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ê¤É¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥Ù¥ó¥Á¥·¡¼¥È¤äBOXÀÊ¤Ê¤É¤ÎÀßÃÖ¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¼¡À¤Âå·¿Å¹ÊÞ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ò¾å¤²¡¢²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬°ìÊý¤Ç¡Ö¡È¤¤¤Þ¤¤¤Á¡É¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡×¤È±ÊÅÄ»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Á¡¼¥à¥³¥ó¥Ù¥¯¥·¥ç¥ó¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë²ûµ¿Åª¤Ê¸«Êý¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ëÈ¿ÌÌ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅ´ÈÄ¾Æ¤¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉ÷Ì£¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¤ÎÃíÊ¸ÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾Æ¤¥à¥é¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸½¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯¥¹¥Á¡¼¥à¥³¥ó¥Ù¥¯¥·¥ç¥ó¥ª¡¼¥Ö¥ó¤òÆ³Æþ¤·¡¢°ìµ¤¤ËÅ¹ÊÞ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¿¤¦¤Ê¤®¥Á¥§¡¼¥ó¡Ø±·¤ÎÀ®À¥¡Ù¤â¡¢¤³¤Î·çÅÀ¤¬¶Á¤¤¤¿¤Î¤«¡Ø¤¦¤Ê¤®¤é¤·¤¤É÷Ì£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¸ý¥³¥ß¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤É¤·¤Æ¿¼¹ï¤ÊµÒÎ¥¤ì¤òµ¯¤³¤·¡¢º£¤Ç¤ÏÂçÎÌÊÄÅ¹¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼¡À¤Âå·¿Å¹ÊÞ¤âÁý¤ä¤·¤¿ÅÓÃ¼¡¢Æó¤ÎÉñ¤ò±é¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¥¹¥Æ¡¼¥¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ï¡È¾Æ¤¡É¤Ë¤³¤½½É¤ë¡½¡½ÁÏ¶È¼Ô¤Î°ìÀ¥Ë®É×»á¤Ï¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¤òµ¤·Ú¤Ë¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¡ª¥¹¥Æ¡¼¥¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¼¡À¤Âå·¿Å¹ÊÞ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âç»ö¤Ê¡ÈËÜ³Ê¤µ¡É¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤¬¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û¡ØÊÄÅ¹»ß¤Þ¤é¤Ì¾ÆÆù¥é¥¤¥¯¡Ö¥³¥¹¥Ñ¤¬°¤¤¡×ÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¦ÍýÍ³¡ÄºÎ»»½Å»ë¤¬Î¢ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÊÅ¹¡×¤Ë¡Ù
