「肉マイレージ」改悪で客離れ「いきなり！ステーキ」の現状は
2026年1月29日 8時51分
ざっくり言うと
「いきなり!ステーキ」の客数が回復しない理由を筆者がつづった
2020年には1500万会員を抱えていた「肉マイレージ」の制度を改正したと説明
多くのファンの失望を買い、劇的な復活を遂げるには至らなかった