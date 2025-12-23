〈次世代型店舗1号店を神田にオープン〉「いきなり！ステーキ」の次世代型店舗1号店が、12月24日に東京都・神田でオープンする。従来店舗と比べて客席にゆとりを持たせ、モダンで落ち着いた雰囲気としたほか、調理技術も進化させた。まずは同店でテスト運営を行い、既存店舗への導入を検討していく。「いきなり！ステーキ神田北口店」外観〈業態の変遷と現在の経営状況〉ペッパーフードサービスが展開する「いきなり！ステーキ」は